От этой скромницы не отвести глаз, и вот разгадка: 10 фото "мисс Земля – 2019"

Но выиграла проходившее на Филиппинах соревнование 21-летняя брюнетка из Пуэрто-Рико — красавица Нэллис Пиментель
Целью конкурса является привлечение внимания к окружающей среде. И игнорирование экологических проблем Нэллис связала с невежеством
Проблема в том, что люди не верят в изменение климата. Это объясняется и недостатком образования, невежеством, и нежеланием осознавать, что наша планета — наш дом
Нэллис Пиментель
Выпускница факультета психологии стала первой пуэрториканкой за 18-летнюю историю конкурса, получившей титул "Мисс Земля", пишет ABS-CBN
Однако у Пиментель всего 14,1 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которых она не стремится поразить откровенными фото
А свою победу красавица рассматривает не только как личную заслугу. По словам девушки, это гордость и достояние всей страны
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