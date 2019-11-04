От этой скромницы не отвести глаз, и вот разгадка: 10 фото "мисс Земля – 2019"

За право носить заветную корону боролись представительницы 85 стран, в том числе россиянка Анна Бакшеева, которая вошла в десятку финалисток.

Но выиграла проходившее на Филиппинах соревнование 21-летняя брюнетка из Пуэрто-Рико — красавица Нэллис Пиментель

Целью конкурса является привлечение внимания к окружающей среде. И игнорирование экологических проблем Нэллис связала с невежеством

Проблема в том, что люди не верят в изменение климата. Это объясняется и недостатком образования, невежеством, и нежеланием осознавать, что наша планета — наш дом Нэллис Пиментель

Выпускница факультета психологии стала первой пуэрториканкой за 18-летнюю историю конкурса, получившей титул "Мисс Земля", пишет ABS-CBN

Однако у Пиментель всего 14,1 тыс. подписчиков в "Инстаграме", которых она не стремится поразить откровенными фото

А свою победу красавица рассматривает не только как личную заслугу. По словам девушки, это гордость и достояние всей страны

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