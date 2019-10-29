По словам девушек, у них была вполне благородная цель — привлечь внимание к проблеме рака молочной железы.

В соцсетях стремительно стал расходиться ролик, где две девушки показали грудь, стоя на трибунах. Инцидент произошёл во время матча Главной лиги бейсбола США между "Вашингтон Нэшионалс" и "Хьюстон Астрос".

Дерзкими красавицами оказались две инстаграм-модели — Лорен Саммер и Джулия Роуз. У каждой из них более миллиона подписчиков, с которыми девушки делятся провокационными снимками. Блогерши позируют либо топлес, либо в откровенном белье. При этом Саммер сотрудничает с журналом Playboy, пишет The Sun.

Такое поведение знойным красоткам не сошло с рук, ведь они нарушили кодекс поведения болельщиков. Девушкам навсегда запретили появляться на матчах Главной лиги бейсбола. Но их, похоже, это ничуть не расстроило. Девушки сами поделились своим "триумфом" в соцсетях, подписав: "Мы сделали это, ребята".

По словам моделей, они спланировали эту акцию, чтобы привлечь внимание к раку молочной железы. Джулия Роуз является основательницей цифрового журнала SHAGMAG, и доходы, которые он приносит, идут на помощь девушкам, страдающим этим заболеванием.

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