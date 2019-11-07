Эта девушка покорила сердца геймеров, и вот почему: 10 фото киберспортсменки

Брюнетка родом из Бутана приехала в Малайзию учиться на инженера-строителя, как того хотели родители
Но страсть к видеоиграм не могла так просто исчезнуть. Их Пинда полюбила ещё в детстве, когда проходила с бабушкой Mario, пишет Worldofbuzz
Затем девушка открыла для себя Dota 2. Но первое время играла в неё тайно, не раскрывая свой пол, чтобы сражаться на равных с парнями
Дорджи пробивала себе путь, несмотря на протесты родителей и скептицизм со стороны геймеров мужского пола, и стала заниматься этим профессионально
А затем девушку пригласили на должность ведущей киберспортивного канала. Пинда доказала, что красота отлично сочетается с умом и упорством
Геймерша есть в "Ютубе" и "Инстаграме", но она не хочет, чтобы на неё подписывались из-за внешности. Хотя очарование девушки сложно не оценить
Косплеерша показала, какой была в школе, и фанаты не могли поверить своим глазам