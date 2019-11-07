Эта девушка покорила сердца геймеров, и вот почему: 10 фото киберспортсменки

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Фото © Instagram/pindapandaonly

Легко ли быть геймершей и заниматься при этом любимым делом профессионально? 23-летняя красавица Пинда Дорджи знает на это ответ.

Брюнетка родом из Бутана приехала в Малайзию учиться на инженера-строителя, как того хотели родители

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pindapandaonly/" target="_blank"><strong>pindapandaonly</strong></a></p>

Но страсть к видеоиграм не могла так просто исчезнуть. Их Пинда полюбила ещё в детстве, когда проходила с бабушкой Mario, пишет Worldofbuzz

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pindapandaonly/" target="_blank"><strong>pindapandaonly</strong></a></p>

Затем девушка открыла для себя Dota 2. Но первое время играла в неё тайно, не раскрывая свой пол, чтобы сражаться на равных с парнями

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pindapandaonly/" target="_blank"><strong>pindapandaonly</strong></a></p>

Дорджи пробивала себе путь, несмотря на протесты родителей и скептицизм со стороны геймеров мужского пола, и стала заниматься этим профессионально

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pindapandaonly/" target="_blank"><strong>pindapandaonly</strong></a></p>

А затем девушку пригласили на должность ведущей киберспортивного канала. Пинда доказала, что красота отлично сочетается с умом и упорством

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/pindapandaonly/" target="_blank"><strong>pindapandaonly</strong></a></p>

Геймерша есть в "Ютубе" и "Инстаграме", но она не хочет, чтобы на неё подписывались из-за внешности. Хотя очарование девушки сложно не оценить

Косплеерша показала, какой была в школе, и фанаты не могли поверить своим глазам

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