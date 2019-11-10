10 знойных фото модели, которая покорила фанатов своим пикантным загаром

Звезда соцсетей Эбби Доуз завоевала популярность проверенным способом. Но есть нюанс, который отличает её от других.

У 30-летней Эбби Доуз 1,5 млн подписчиков в "Инстаграме". И их можно понять

Девушка предпочитает появляться в кадре в максимально откровенном виде

Но пользователи соцсети обсуждают не выдающиеся формы Эбби, а особенности её загара

На снимках видно, что бёдра модели украшают полоски не тронутой солнцем кожи, которые заканчиваются там, куда уже не может проникнуть взгляд фанатов

Вместо того чтобы скрывать пикантные линии, звезда соцсетей с гордостью демонстрирует их, снимаясь в бикини с высокой посадкой

В комментариях к постам поклонники Эбби рассыпаются в комплиментах по поводу этого нюанса её горячего образа

Многие отмечают, что белые полоски на коже только подчёркивают красоту её бронзового загара

А вот следующее фото вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. Некоторые из них сочли, что в таком наряде Эбби явно некомфортно

Сочетание купальника и кислотных сапогов тоже показалось фанатам Эбби спорным

Но она точно знает, как мгновенно вернуть расположение публики

Девушка раскрыла, как нужно фотошопить, чтобы стать топовой звездой "Инстаграма"