10 знойных фото модели, которая покорила фанатов своим пикантным загаром

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Фото © Instagram/abbydowse

Звезда соцсетей Эбби Доуз завоевала популярность проверенным способом. Но есть нюанс, который отличает её от других.

У 30-летней Эбби Доуз 1,5 млн подписчиков в "Инстаграме". И их можно понять

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

Девушка предпочитает появляться в кадре в максимально откровенном виде

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

Но пользователи соцсети обсуждают не выдающиеся формы Эбби, а особенности её загара

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

На снимках видно, что бёдра модели украшают полоски не тронутой солнцем кожи, которые заканчиваются там, куда уже не может проникнуть взгляд фанатов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

Вместо того чтобы скрывать пикантные линии, звезда соцсетей с гордостью демонстрирует их, снимаясь в бикини с высокой посадкой

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

В комментариях к постам поклонники Эбби рассыпаются в комплиментах по поводу этого нюанса её горячего образа

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

Многие отмечают, что белые полоски на коже только подчёркивают красоту её бронзового загара

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

А вот следующее фото вызвало неоднозначную реакцию подписчиков. Некоторые из них сочли, что в таком наряде Эбби явно некомфортно

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

Сочетание купальника и кислотных сапогов тоже показалось фанатам Эбби спорным

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

Но она точно знает, как мгновенно вернуть расположение публики

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbydowse" target="_blank">abbydowse</a></p>

Девушка раскрыла, как нужно фотошопить, чтобы стать топовой звездой "Инстаграма"

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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