Девушка показала страстные фото, раскрыв, зачем целует незнакомцев по всему миру

Поцелуй с парнем на фоне красивейших достопримечательностей в мире — такая затея звучит очень романтично. Но что поделать, если возможность путешествовать есть, а парня нет?

23-летняя Кристиана Куки родом из Косова нашла выход из ситуации. Недавно девушка разместила в "Твиттере" пост, который вызвал бурю эмоций у юзеров. На снимке, прикреплённом к записи, был запечатлён страстный поцелуй блогерши на фоне Эйфелевой башни.

Однако это говорит вовсе не о счастливых и стабильных отношениях, а о смекалке и находчивости Кристианы. Девушка указала, что парень с фото — всего лишь незнакомец, которого она попросила ей помочь "создать видимость романтики". Путешественница отметила, что очень ему благодарна и надеется, что у него всё хорошо.

Но на этом история далеко не закончилась. Спустя несколько минут девушка выложила ещё одно фото — где целуется уже на фоне Колизея. И тому парню тоже пожелала всего наилучшего. Повысить градус любвеобильная красотка решила снимком со страстным пожарным из США, доказывая, что готова на многое ради романтики и красивой истории.

И пользователи не остались равнодушными. Запись получила около 460 тыс. лайков и около 70 тыс. репостов. Юзеры так вдохновились, что тоже стали делать подобные фото. А один из них даже сформулировал кредо девушки в философском комментарии.

Цель не в том, чтобы путешествовать по миру со своим парнем, а в том, чтобы у вас был парень в любом уголке мира, в какой вы отправились Пользователь "Твиттера"

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