Модель показала знойное фото в бикини, но фанатов взволновал только её диван

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Фото © Instagram/abbyrao

22-летней красавице из Лос-Анджелеса, США, своими снимками в белье и купальниках удалось приковать к себе огромную аудиторию. Но на этот раз подписчики смотрели не только на роскошные формы.

У блондинки Эбби Рао около 900 тыс. подписчиков в "Инстаграме" и почти 80 тыс. в "Твиттере". Девушка раз за разом радует фанатов откровенными снимками, получая лайки и восхищённые комментарии. Недавно модель поделилась фото, где, как обычно, предстала в знойном бикини, пишет Daily Star. Оранжевый комплект смотрелся на ней просто чудесно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbyrao/" target="_blank"><strong>abbyrao</strong></a></p>

Но вместо похвалы Эбби внезапно получила критику. Внимательные фанаты заметили на снимке одну возмутительную, по их мнению, деталь. Кожу девушки обильно покрывал автозагар. И подписчики стали беспокоиться о том, как беспечная красотка собирается потом отчищать диван. А некоторые настолько возмутились, что даже назвали происходящее отвратительным.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbyrao/" target="_blank"><strong>abbyrao</strong></a></p>

Думаю о том, как автозагар остаётся на этом почти белом диване

Пользователь "Твиттера"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/abbyrao/" target="_blank"><strong>abbyrao</strong></a></p>

И сколько же она потратит на химчистку?

Пользователь "Твиттера"

Это отвратительно

Пользователь "Твиттера"

Однако вряд ли такие порицания навредят популярности или карьере блондинки. Ведь она уже успела наладить сотрудничество с такими крупными брендами, как Fashion Nova и Knock Out Watches.

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