Модель показала знойное фото в бикини, но фанатов взволновал только её диван

22-летней красавице из Лос-Анджелеса, США, своими снимками в белье и купальниках удалось приковать к себе огромную аудиторию. Но на этот раз подписчики смотрели не только на роскошные формы.

У блондинки Эбби Рао около 900 тыс. подписчиков в "Инстаграме" и почти 80 тыс. в "Твиттере". Девушка раз за разом радует фанатов откровенными снимками, получая лайки и восхищённые комментарии. Недавно модель поделилась фото, где, как обычно, предстала в знойном бикини, пишет Daily Star. Оранжевый комплект смотрелся на ней просто чудесно.

Но вместо похвалы Эбби внезапно получила критику. Внимательные фанаты заметили на снимке одну возмутительную, по их мнению, деталь. Кожу девушки обильно покрывал автозагар. И подписчики стали беспокоиться о том, как беспечная красотка собирается потом отчищать диван. А некоторые настолько возмутились, что даже назвали происходящее отвратительным.

Думаю о том, как автозагар остаётся на этом почти белом диване Пользователь "Твиттера"

И сколько же она потратит на химчистку? Пользователь "Твиттера"

Это отвратительно Пользователь "Твиттера"

Однако вряд ли такие порицания навредят популярности или карьере блондинки. Ведь она уже успела наладить сотрудничество с такими крупными брендами, как Fashion Nova и Knock Out Watches.

Пользователи Twitter уличили блогершу во лжи, заметив одну ошибку на всех фото