Экс-звезда "Дома-2" снялась голой с сыном, и это стало началом жестокой травли

Нелли Ермолаева не стеснялась своего тела и нередко представала в откровенных образах. Однако после рождения малыша провокационные фото сменили милые семейные снимки. И вот теперь девушка снова "сорвалась".

33-летняя экс-участница "Дома-2" выложила фотографию, где предстала полностью обнажённой. При этом на руках брюнетка держала своего полуторагодовалого сына. Нелли задорно улыбалась, устремив взгляд в сторону камеры.

Пост ведущая снабдила нежным стихотворением, посвящённым отношениям мамы и ребёнка. Но не все пользователи оказались готовы оценить снимок, подписчики обрушились на Ермолаеву с критикой. Девушку упрекали в том, что такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать на всеобщее обозрение. Ведь тогда, когда мальчик подрастёт, ему, скорее всего, будет стыдно на такое смотреть.

Позор. Как можно голой с ребёнком фотографироваться... Ума нет... Surkova1896

Я всё понимаю, но фоткаться голой с ребёнком — мне вообще не понять!!! Для чего??? Потом как покажете ему это фото? Charming280590

Не хотела бы я видеть своё фото с голой мамой... Мысли вслух, если быть на месте ребёнка Sin_di_

Однако Нелли оказалось сложно смутить — и она довольно резко ответила на порицания хейтеров: "Вас прям вывернуло наизнанку (представляю вашу позу, бедненькие). Не терзайте себе душу, дорогулечки. Ваши пожелания с голубями всё равно пролетят мимо".

Нелли Ермолаева — телеведущая и певица родом из Новокуйбышевска. Девушка стала известна благодаря участию в "Доме-2", где вышла замуж за одного из участников, покинув проект, пишет "24СМИ". После Нелли была участницей группы "Истринские ведьмы" и соведущей на шоу "Двое с приветом".

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