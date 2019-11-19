Украинская рэперша весом за 80 кг похвасталась формами, снявшись в купальнике

Пышная украинка стала набирать популярность после выхода композиции "Рыбки" в 2018 году. Известная своим дерзким и ярким имиджем, она в очередной раз доказала, что ей нечего стесняться.

28-летняя Алёна Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, обладает внушительными формами. Вес девушки достигает 85 кг, отмечает uznayvse.ru. Однако певица не стремится переживать по этому поводу, в чём её поддерживают поклонники.

Алёна решила показать фигуру во всей красе и выложила снимки, где позирует во весь рост. Рэперша выбрала лаконичный монохромный наряд: чёрный закрытый купальник и белые тапочки. При этом в посте девушка затронула, видимо, наболевший вопрос. Певица поинтересовалась, женское ли это дело — исполнять рэп. Или на это способны только парни.

В качестве ответа на фото девушка получила немало комплиментов от поклонников, которые отмечали, что она прекрасна. А на вопрос — поддержку со стороны своих слушателей.

Хорошая девочка! Такая свежая amin_aminn

Очень красивая iamvalllerie

Это только тупой стереотип, что Rap, hip-hop не для девушек, если тебе это нравится, если ты живёшь этой темой, то забей на мнения других и делай то, что любишь. Я желаю тебе больших успехов в этом деле viktor_muzik

Alyona Alyona — украинская рэперша, родившаяся в посёлке Капитановка Кировоградской области. Материальное положение семьи оставляло желать лучшего, и с 15 лет девушка начала подрабатывать продавщицей на рынке, уборщицей. Но трудности не повлияли на весёлый и живой характер Алёны. Она закончила школу и поступила в педуниверситет. После работала психологом в Киеве и воспитателем в поселковом детском саду. И именно музыка была для неё отдушиной всё это время. В 2019 году у певицы вышел первый альбом "Пушка", а накануне она презентовала новый клип "Мамин суп".

Анфиса Чехова показала фигуру в тесном бикини, но фанатов смутил её живот