10 фото миниатюрной девушки, которой не нужен силикон, чтобы очаровывать соцсети

Эта блогерша не может похвастаться пухлыми губами или огромной грудью, но любовь юзеров ей удалось заслужить и без этого.

В эпоху трендов, где в соцсетях все девушки выглядят как под копирку, Сара Хученс словно глоток свежего воздуха

Внешность уроженки Мэриленда, США, не совсем соответствует инста-стандартам: тонкие губы, маленькая грудь и скулы обычного человека

Зато у блогерши есть нечто большее: любовь к спорту и обожание более 50 тысяч подписчиков

Сара занимается фитнесом, что видно по её стройной рельефной фигуре. И работает инструктором по йоге

Также девушка сотрудничает с известными брендами (например, Fashion Nova) в качестве модели, рекламируя бельё и купальники

Красавица успела покорить тысячи сердец, однако своё уже отдала одному человеку, о чём говорят нежные совместные фото со знойным красавцем

Это лицо так красиво, что его не забыть: 10 фото модели, "поцелованной солнцем"