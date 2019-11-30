10 фото девушки, которая украсит собой любой кадр, отбросив все стеснения

Эта красавица знает всё о том, как сделать так, чтобы от фото было не отвести взгляд. Волнующие позы, пронзительный взгляд и ещё одна обезоруживающая деталь.

Кайла Лорен — популярная инста-модель из Лос-Анджелеса, США. Её аудитория в "Инстаграме" — около миллиона человек

28-летняя брюнетка показывает поклонникам откровенные фото, где часто делает акцент на груди

При этом вместо бюстгальтера дерзкая блогерша часто использует свои руки

Американка сотрудничает со многими брендами, а ещё снимается для цифрового журнала Shagmag, пишет heavy.com

Но красотка не забыла и про пищу для ума. Она окончила университет по специальности "Психология и социология" и работала в медицинской сфере

А страсть к фитнесу помогла ей добиться идеальных форм

Это лицо так красиво, что его не забыть: 10 фото модели, "поцелованной солнцем"