10 фото девушки, которая украсит собой любой кадр, отбросив все стеснения

Кайла Лорен — популярная инста-модель из Лос-Анджелеса, США. Её аудитория в "Инстаграме" — около миллиона человек
28-летняя брюнетка показывает поклонникам откровенные фото, где часто делает акцент на груди
При этом вместо бюстгальтера дерзкая блогерша часто использует свои руки
Американка сотрудничает со многими брендами, а ещё снимается для цифрового журнала Shagmag, пишет heavy.com
Но красотка не забыла и про пищу для ума. Она окончила университет по специальности "Психология и социология" и работала в медицинской сфере
А страсть к фитнесу помогла ей добиться идеальных форм
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