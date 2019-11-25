Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад

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Фото © VK / НАСТЯ ШЕВЧЕНКО ▪ OFFICIAL PUBLIC (АНАСТАСИЯ), Статусы и Настя Шевченко

Несколько лет назад, когда про "винишек" ещё не знали, а популярность эмо сходила на нет, к "власти" в молодёжных кругах пришли нежные девушки, ставшие субкультурой. Их называли ванильками.

Да-да, это те самые девушки, которые хотели завернуться в плед, сидеть на подоконнике с какао и думать о НЁМ

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/nastyaa_shevchenko" target="_blank">НАСТЯ ШЕВЧЕНКО ▪ OFFICIAL PUBLIC (АНАСТАСИЯ), </a><a href="https://vk.com/public.phpacteditpid48125113" target="_blank">Статусы и Настя Шевченко</a></p>

Что-то среднее между гламурной кисой и эмо, они мечтали о Западе, носили угги и кеды с зауженными штанами, а в 2011-м Настя Шевченко стала их лицом

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/nastyaa_shevchenko" target="_blank">НАСТЯ ШЕВЧЕНКО ▪ OFFICIAL PUBLIC (АНАСТАСИЯ), </a><a href="https://vk.com/public.phpacteditpid48125113" target="_blank">Статусы и Настя Шевченко</a></p>

Фото блондинки с длинными волосами и квадратной чёлкой растаскивали на аватарки, про неё создавали группы в соцсетях и даже сняли сюжет на ТНТ

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mimishev/" target="_blank"><strong>mimishev</strong></a></p>

Но что же было с Настей потом, когда эпоха "ванилек" стала историей? Девушка переехала из Саратова в Москву, где училась в РЭУ им. Плеханова

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mimishev/" target="_blank"><strong>mimishev</strong></a></p>

Она завела страничку в "Инстаграме", где у неё сейчас 153 тыс. подписчиков. И на новых фото её просто не узнать

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mimishev/" target="_blank"><strong>mimishev</strong></a></p>

Исчез популярный блонд, теперь Настя шатенка. Изменился стиль в одежде, а некоторые отмечают, что и черты лица стали другими — не без помощи врачей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mimishev/" target="_blank"><strong>mimishev</strong></a></p>

Девушка увлекается здоровой едой, любит природу и, как и мечтала, путешествует по миру

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/mimishev/" target="_blank"><strong>mimishev</strong></a></p>

Окружающий мир — это наше собственное зеркало. Каждый в конечном итоге получает то, что сам транслирует в этот мир

Настя Шевченко

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