Как сейчас выглядит "ванилька", чьи фото растаскивали на аватарки 8 лет назад

Несколько лет назад, когда про "винишек" ещё не знали, а популярность эмо сходила на нет, к "власти" в молодёжных кругах пришли нежные девушки, ставшие субкультурой. Их называли ванильками.

Да-да, это те самые девушки, которые хотели завернуться в плед, сидеть на подоконнике с какао и думать о НЁМ

Что-то среднее между гламурной кисой и эмо, они мечтали о Западе, носили угги и кеды с зауженными штанами, а в 2011-м Настя Шевченко стала их лицом

Фото блондинки с длинными волосами и квадратной чёлкой растаскивали на аватарки, про неё создавали группы в соцсетях и даже сняли сюжет на ТНТ

Но что же было с Настей потом, когда эпоха "ванилек" стала историей? Девушка переехала из Саратова в Москву, где училась в РЭУ им. Плеханова

Она завела страничку в "Инстаграме", где у неё сейчас 153 тыс. подписчиков. И на новых фото её просто не узнать

Исчез популярный блонд, теперь Настя шатенка. Изменился стиль в одежде, а некоторые отмечают, что и черты лица стали другими — не без помощи врачей

Девушка увлекается здоровой едой, любит природу и, как и мечтала, путешествует по миру

Окружающий мир — это наше собственное зеркало. Каждый в конечном итоге получает то, что сам транслирует в этот мир Настя Шевченко

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