Девушка похудела на 15 кг, придумав, как при этом питаться только фастфудом

1415

Фото © Dcard

Порой неловко оброненное слово может привести к невероятным последствиям. Главное, использовать это во благо.

Работница "Макдоналдса" из Тайваня поделилась своей историей похудения, которая началась со злой фразы коллеги, пишет Asiaone. На работе один из сотрудников заявил, что у неё толстые ноги, и удивился тому, что она вообще осмелилась надеть юбку.

<p>Фото © <a href="https://www.dcard.tw/f/weight_loss/p/232574851-%E6%B8%9B%E8%82%A5-%E4%B8%80%E7%94%9F%E4%B8%AD%E6%9C%80%E5%80%BC%E5%BE%97%E9%A9%95%E5%82%B2%E7%9A%84%E4%BA%8B%EF%BC%83%E5%9C%96?utm_source=dcard_fb&utm_medium=post&utm_campaign=201911271600_weight_loss_232574851&fbclid=IwAR1vRbC4nJ8MEF8gdVlIPUFfYgr8mqdVt6RzBmV-L4x-Bi4Mt3FPliWIXm4" target="_blank">Dcard</a></p>

При росте 155 см девушка весила 64 кг и без того переживала из-за своей внешности. А после критики окончательно расстроилась. Но быстро взяла себя в руки, придумав особую диету. Так как она работала в ресторане быстрого питания, то и питалась там же три раза в день, но умудрилась при этом сбросить десять килограммов за три месяца. Девушка исключила сладкое, пила много жидкости и стала есть только котлеты из гамбургеров, салаты, яйца и курицу без кожицы.

Картошка фри, мороженое, яблочный пирог, жареная куриная кожа, булочки для гамбургеров, кукурузный суп и сладкие напитки — это то, от чего я отказалась во время диеты

— Работница "Макдоналдса"

<p>Фото © <a href="https://www.dcard.tw/f/weight_loss/p/232574851-%E6%B8%9B%E8%82%A5-%E4%B8%80%E7%94%9F%E4%B8%AD%E6%9C%80%E5%80%BC%E5%BE%97%E9%A9%95%E5%82%B2%E7%9A%84%E4%BA%8B%EF%BC%83%E5%9C%96?utm_source=dcard_fb&utm_medium=post&utm_campaign=201911271600_weight_loss_232574851&fbclid=IwAR1vRbC4nJ8MEF8gdVlIPUFfYgr8mqdVt6RzBmV-L4x-Bi4Mt3FPliWIXm4" target="_blank">Dcard</a></p>

Однако потом вес перестал снижаться, и девушка решила добавить к диете занятия спортом. Она начала бегать три раза в неделю и ходить в зал. И потеряла ещё пять килограммов. Сейчас красавица весит 49 кг и просто в восторге от результата. По словам брюнетки, за всё это время она не принимала никаких таблеток или напитков для похудения.

<p>Фото © <a href="https://www.dcard.tw/f/weight_loss/p/232574851-%E6%B8%9B%E8%82%A5-%E4%B8%80%E7%94%9F%E4%B8%AD%E6%9C%80%E5%80%BC%E5%BE%97%E9%A9%95%E5%82%B2%E7%9A%84%E4%BA%8B%EF%BC%83%E5%9C%96?utm_source=dcard_fb&utm_medium=post&utm_campaign=201911271600_weight_loss_232574851&fbclid=IwAR1vRbC4nJ8MEF8gdVlIPUFfYgr8mqdVt6RzBmV-L4x-Bi4Mt3FPliWIXm4" target="_blank">Dcard</a></p>

Когда я встала на весы и увидела первую цифру четыре, меня это тронуло до слёз

Работница "Макдоналдса"

Студентка испугалась, что никогда не найдёт любовь, и похудела на 76 кг

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×