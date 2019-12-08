Девушка похудела на 15 кг, придумав, как при этом питаться только фастфудом

Порой неловко оброненное слово может привести к невероятным последствиям. Главное, использовать это во благо.

Работница "Макдоналдса" из Тайваня поделилась своей историей похудения, которая началась со злой фразы коллеги, пишет Asiaone. На работе один из сотрудников заявил, что у неё толстые ноги, и удивился тому, что она вообще осмелилась надеть юбку.

При росте 155 см девушка весила 64 кг и без того переживала из-за своей внешности. А после критики окончательно расстроилась. Но быстро взяла себя в руки, придумав особую диету. Так как она работала в ресторане быстрого питания, то и питалась там же три раза в день, но умудрилась при этом сбросить десять килограммов за три месяца. Девушка исключила сладкое, пила много жидкости и стала есть только котлеты из гамбургеров, салаты, яйца и курицу без кожицы.

Картошка фри, мороженое, яблочный пирог, жареная куриная кожа, булочки для гамбургеров, кукурузный суп и сладкие напитки — это то, от чего я отказалась во время диеты — Работница "Макдоналдса"

Однако потом вес перестал снижаться, и девушка решила добавить к диете занятия спортом. Она начала бегать три раза в неделю и ходить в зал. И потеряла ещё пять килограммов. Сейчас красавица весит 49 кг и просто в восторге от результата. По словам брюнетки, за всё это время она не принимала никаких таблеток или напитков для похудения.

Когда я встала на весы и увидела первую цифру четыре, меня это тронуло до слёз Работница "Макдоналдса"

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