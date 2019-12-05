Девушка, весившая 39 кг, записалась в качалку и показала, какой стала красавицей

Многие девушки идут на любые ухищрения, чтобы сбросить ненавистные килограммы. Однако блогерша Транг Нгуен поставила перед собой совсем другую задачу.

Три года назад миниатюрная брюнетка весила всего 39 кг, ни о каких формах тогда не шло и речи. Однако девушку такой расклад не устраивал. Она взяла себя в руки, записалась в качалку и стала тягать железо, пишет Asiaone.

И вот уже через три месяца она поднимала в становой тяге вес, равный ей самой. Постепенно начали появляться и заветные кубики пресса. Но нельзя заниматься спортом и ничего при этом не есть. Тут Нгуен тоже не отставала.

Девушка стала налегать на мучные и сладкие продукты, почти ни в чём себе не отказывая. По словам блогерши, в её жизни не осталось места для голодания. Свой долгосрочный эксперимент Нгуен описывала в соцсетях. И спустя два года подписчики видели перед собой уже не хрупкую болезненного вида брюнетку, а роскошную фитоняшку.

Нгуен за это время набрала 10 килограммов и добилась идеальной фигуры. С тех пор она поддерживает себя в такой же форме и часто показывает результаты чудесной трансформации в соцсетях. В "Инстаграме" за жизнью девушки с восхищением следит около 330 тыс. пользователей.

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