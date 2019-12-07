Главное — быть честным с самим собой: 12 девушек, показавших свои фото до ретуши

Участники сообщества "Реальность "Инстаграма" на портале Reddit.com делятся фотографиями пользователей, которые злоупотребляют фоторетушью. Однако встречаются среди них и те, кто откровенно признаётся в редактировании своих снимков и не стесняется публиковать исходники.

Bored Panda приводит примеры блогерш, которые впечатлили пользователей Reddit.com своей откровенностью.

Вся сила макияжа на одном фото

На первый взгляд может даже показаться, что это разные люди

Смена ракурса и положения тела переворачивают картину с ног на голову

Героиня этого фото напоминает нам, что иногда модный лук — это лишь пыль в глаза

"Я обрабатывала в фотошопе все свои снимки, — признаётся эта девушка. — Но испытала огромное облегчение, когда смогла показать истинное положение дел"

И снова ракурс и поза решают

1 или 2?

Когда правда дороже лайков

Такая откровенность достойна восхищения

Эта пользовательница "Инстаграма" тоже умеет посмеяться над собой

Эта фитоняшка не пытается сделать вид, что идеальна

Ну а самыми бесстрашными единогласно признаются девушки, занимающиеся лёгкой атлетикой

Девушка, над чьей фигурой постоянно насмехались, стала моделью и утёрла всем нос