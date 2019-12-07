Главное — быть честным с самим собой: 12 девушек, показавших свои фото до ретуши

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Фото © reddit.com

Участники сообщества "Реальность "Инстаграма" на портале Reddit.com делятся фотографиями пользователей, которые злоупотребляют фоторетушью. Однако встречаются среди них и те, кто откровенно признаётся в редактировании своих снимков и не стесняется публиковать исходники.

Bored Panda приводит примеры блогерш, которые впечатлили пользователей Reddit.com своей откровенностью.

Вся сила макияжа на одном фото

<p>Фото © reddit.com</p>

На первый взгляд может даже показаться, что это разные люди

<p>Фото © reddit.com</p>

Смена ракурса и положения тела переворачивают картину с ног на голову

<p>Фото © reddit.com</p>

Героиня этого фото напоминает нам, что иногда модный лук — это лишь пыль в глаза

<p>Фото © reddit.com</p>

"Я обрабатывала в фотошопе все свои снимки, — признаётся эта девушка. — Но испытала огромное облегчение, когда смогла показать истинное положение дел"

<p>Фото © reddit.com</p>

И снова ракурс и поза решают

<p>Фото © reddit.com</p>

1 или 2?

<p>Фото © reddit.com</p>

Когда правда дороже лайков

<p>Фото © reddit.com</p>

Такая откровенность достойна восхищения

<p>Фото © reddit.com</p>

Эта пользовательница "Инстаграма" тоже умеет посмеяться над собой

<p>Фото © reddit.com</p>

Эта фитоняшка не пытается сделать вид, что идеальна

<p>Фото © reddit.com</p>

Ну а самыми бесстрашными единогласно признаются девушки, занимающиеся лёгкой атлетикой

<p>Фото © reddit.com</p>

Девушка, над чьей фигурой постоянно насмехались, стала моделью и утёрла всем нос

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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