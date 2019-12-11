19-летняя украинка продаёт девственность за 7 млн, честно рассказав почему

Екатерина разместила объявление на специализированном сайте Cinderella Escorts и полна решимости осуществить задуманное.

Ещё одна 19-летняя красавица решила преобразовать свою невинность в деньги. Но на этот раз за подобным поступком не стоит грустная история. Девушка честно рассказала, что ею движет, записав ролик на английском языке, пишет телеграм-канал "Украина в шоке".

По словам "энтузиастки", её зовут Катя. Она родилась на Украине, но сейчас живёт в США. Девушка знает английский, украинский и немного говорит по-русски. А деньги ей нужны по очень банальной причине — украинка просто хочет красивой жизни.

Хочу путешествовать, наслаждаться роскошью, жить своей жизнью и быть счастливой. Это моё тело и мой выбор Катя

Также девушка приложила несколько откровенных фото, чтобы показать себя во всей красе. Условия Катя установила такие: минимум — за 100 тыс. евро (около 7 млн руб.), а дальше возможен торг. Также украинка ищет себе покровителя, который в дальнейшем будет давать ей 10 тыс. евро в месяц.