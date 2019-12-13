Девушка из Екатеринбурга возмутила Сеть своими фото в форме и "пьяными" видео

Пользователям не понравилось, что она выкладывает фотографии в полицейской форме, а рядом с ними — откровенные снимки.

В группе "Плохие новости" во "ВКонтакте" разместили пост о том, что жительница Екатеринбурга вызвала негодование у юзеров. Якобы Анна (имя изменено) позволяет себе провокационные фото в бикини и в неоднозначных позах. При этом в Сети предположили, что девушка находится на службе в полиции, так как выкладывает снимки в форме.

Кроме того, брюнетка записывает неоднозначные ролики. Так, например, недавно Анна вела трансляцию, судя по всему, в состоянии алкогольного опьянения. При этом она употребляла нецензурную лексику, несмотря на наличие рядом ребёнка. Такое поведение матери тоже не понравилось юзерам.

В группе в ВК на жительницу Екатеринбурга снова обрушились с критикой. Пользователи писали, что девушка-полицейский не имеет права так себя вести даже вне работы и порочить честь мундира. Однако у брюнетки нашлись и защитники, не разглядевшие в её действиях ничего плохого.

Она носит форму. Это обязывает соответствовать моральному облику сотрудника полиции Из комментариев в группе "Плохие новости" в ВК

Увольняйся из органов и хоть в эскорт проваливай. А если ты сотрудник полиции, носитель права, закона, представитель власти и страны (напомню, она на государевой службе, а не в частной лавочке или коммерции), то такое поведение в корне недопустимо Из комментариев в группе "Плохие новости" в ВК

Ни к чему её форма не обязывает. Форма — её работа, а не обязательная служба. В свободное время имеет право Из комментариев в группе "Плохие новости" в ВК

Стоит отметить, что действительно ли Анна служит в полиции, непонятно. Но юзеры, которые приняли это во внимание, указали, что тогда ей вообще не стоит сниматься в форме.

Без мундира. 10 откровенных фото экс-сотрудницы МВД, которую затравили в Сети