Читатели ругали журналистку за статью, полную ошибок, пока не увидели её фото

Корреспондент издания BD News Син Чэнбо из Китая всколыхнула местные соцсети, но пользователи быстро перешли от ненависти к любви.

Девушка опубликовала статью, посвящённую предстоящему футбольному матчу между китайской и японской командами. И неправильно написала имена 15 из 23 игроков Поднебесной, пишет AsiaOne.

Для читателей это стало шоком. Они обрушились на девушку с гневными комментариями о том, как она вообще получила свою должность. Однако позже выяснилось, что Син довольно давно работает спортивным репортёром. Кроме того, журналистка освещала такие крупные и значимые события, как чемпионат мира по футболу — 2018 и Азиада-2014, и к ней никогда не было претензий.

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А когда пользователи увидели фото провинившейся журналистки, то и вовсе забыли про критику и возмущения. Девушка оказалась настолько хороша собой и мила, что юзеры встали на её защиту. Но это всё равно не спасло Син от наказания. Издание BD News извинилось перед читателями за допущенные ошибки и сообщило, что сотрудницу понизят в должности, — она займёт место стажёра.

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