Блогерша показала разницу между Instagram и реальностью, выложив фото в бикини

Не секрет, что фото в соцсетях зачастую очень далеки от реальной жизни. Блогерша Сара Дэвидсон из Мельбурна, Австралия, подтвердила это в очередной раз.

Девушка выложила у себя в инстаграме несколько снимков, чтобы показать, что скрывается за красивой картинкой в соцсетях, пишет News.com.au. На одном из них Сара предстала в бикини, сидя на краю бассейна. Её волосы красиво развевались, идеальное тело блестело, а на коже не было видно ни одного изъяна.

А на следующих фото блогерша позировала в том же купальнике, однако эти снимки оказались более приближены к действительности. На них Сара загорала в своём саду. Девушка осталась столь же мила, однако теперь можно заметить складки на животе, родинки, отсутствие макияжа и неуложенные волосы.

Как я иногда выгляжу в бикини vs как я почти всегда выгляжу в бикини Сара Дэвидсон

Сара посоветовала подписчикам добрее относиться к самим себе и меньше сравнивать себя с другими. И в награду за свою честность девушка получила много одобрительных комментариев. Так, юзеры отмечали, что она прекрасна в любом виде и вдохновляет их любить себя.

Ты лучшая! Спасибо, что показываешь себя настоящую plantbasedbody__