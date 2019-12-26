Космическая эротика, или Зачем учёные из Красноярска раздели девушек в темноте

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Фото © Facebook / НТЦ "Космические решения"

Обнажёнными девушками в Сети сейчас мало кого удивишь, но красноярский научно-технический центр "Космические решения" показал свой взгляд на съёмку ню.

НТЦ "Космические решения", который занимается космическим мониторингом лесных пожаров, выпустил откровенный календарь на 2020 год. Об этом НТЦ рассказал в своём фейсбуке. В качестве моделей предстали обнажённые девушки, на тела которых проецировались снимки со спутника.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ntccosmos/?__tn__=kC-R&eid=ARCi2-yLIxkmrcuxWuh-AnBbxE1P5uyKwwLqH-z8kPuQDtnLBBjUHIjpl8nOTiIdu09vHznmpAE-kmU8&hc_ref=ARTwEw0tCwf5JsqqS1lTzGA4vJSutJi309aX4UXIy-EfAi87YW5vllcUK_BvjKlZ4i0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAK6m6xgwWCPBPwj6nFrhX0RYBNfJbvDfXUFaQPdKivrPSG74pKfgPlSkxOEH9poyH4Eva9cT2oTHhAVQQh-8c8o5Grdxz9v4wmo9avdocNB5HoUK-Q-TcQawg0egFbRbQTmsgjlPiJEcqp-b_LwduIY5VyrzhnX9wfhN3EfxP9m90UsKaZ_sLGgCreWyS6cbmBkBvBZsTxLteqQz1d23BSQ8mjJmOk3KgGHZdNTZQDV4vDEsGKX4Rf13JIeHEzXtIiQ7RsX-f76-8n1XvZQgjfB_9Gg6ER5ezrsefuEJXxnv1kjcfq_bDI8BUljpzrMVKZtmWDeWCXI4mwtRZUDCAp1Bic" target="_blank"><strong>НТЦ &#34;Космические решения&#34;</strong></a></p>

Съёмки проходили в ню-формате с использованием проектора — изображение проецировалось прямо на обнажённое тело модели. Затемнение позволило оставить некоторую "недосказанность" фотографий

Из поста НТЦ "Космические решения" в "Фейсбуке"

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ntccosmos/?__tn__=kC-R&eid=ARCi2-yLIxkmrcuxWuh-AnBbxE1P5uyKwwLqH-z8kPuQDtnLBBjUHIjpl8nOTiIdu09vHznmpAE-kmU8&hc_ref=ARTwEw0tCwf5JsqqS1lTzGA4vJSutJi309aX4UXIy-EfAi87YW5vllcUK_BvjKlZ4i0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAK6m6xgwWCPBPwj6nFrhX0RYBNfJbvDfXUFaQPdKivrPSG74pKfgPlSkxOEH9poyH4Eva9cT2oTHhAVQQh-8c8o5Grdxz9v4wmo9avdocNB5HoUK-Q-TcQawg0egFbRbQTmsgjlPiJEcqp-b_LwduIY5VyrzhnX9wfhN3EfxP9m90UsKaZ_sLGgCreWyS6cbmBkBvBZsTxLteqQz1d23BSQ8mjJmOk3KgGHZdNTZQDV4vDEsGKX4Rf13JIeHEzXtIiQ7RsX-f76-8n1XvZQgjfB_9Gg6ER5ezrsefuEJXxnv1kjcfq_bDI8BUljpzrMVKZtmWDeWCXI4mwtRZUDCAp1Bic" target="_blank"><strong>НТЦ &#34;Космические решения&#34;</strong></a></p>

Автором фото выступил екатеринбургский фотограф и бывший физик Станислав Белоглазов, который также сыграл ключевую роль в разработке концепции.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ntccosmos/?__tn__=kC-R&eid=ARCi2-yLIxkmrcuxWuh-AnBbxE1P5uyKwwLqH-z8kPuQDtnLBBjUHIjpl8nOTiIdu09vHznmpAE-kmU8&hc_ref=ARTwEw0tCwf5JsqqS1lTzGA4vJSutJi309aX4UXIy-EfAi87YW5vllcUK_BvjKlZ4i0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAK6m6xgwWCPBPwj6nFrhX0RYBNfJbvDfXUFaQPdKivrPSG74pKfgPlSkxOEH9poyH4Eva9cT2oTHhAVQQh-8c8o5Grdxz9v4wmo9avdocNB5HoUK-Q-TcQawg0egFbRbQTmsgjlPiJEcqp-b_LwduIY5VyrzhnX9wfhN3EfxP9m90UsKaZ_sLGgCreWyS6cbmBkBvBZsTxLteqQz1d23BSQ8mjJmOk3KgGHZdNTZQDV4vDEsGKX4Rf13JIeHEzXtIiQ7RsX-f76-8n1XvZQgjfB_9Gg6ER5ezrsefuEJXxnv1kjcfq_bDI8BUljpzrMVKZtmWDeWCXI4mwtRZUDCAp1Bic" target="_blank"><strong>НТЦ &#34;Космические решения&#34;</strong></a></p>

В съёмке принимали участие три модели, а всего в результате получилось 12 фотографий. Каждая из них символизирует один из месяцев года, отмечает КП.

<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ntccosmos/?__tn__=kC-R&eid=ARCi2-yLIxkmrcuxWuh-AnBbxE1P5uyKwwLqH-z8kPuQDtnLBBjUHIjpl8nOTiIdu09vHznmpAE-kmU8&hc_ref=ARTwEw0tCwf5JsqqS1lTzGA4vJSutJi309aX4UXIy-EfAi87YW5vllcUK_BvjKlZ4i0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAK6m6xgwWCPBPwj6nFrhX0RYBNfJbvDfXUFaQPdKivrPSG74pKfgPlSkxOEH9poyH4Eva9cT2oTHhAVQQh-8c8o5Grdxz9v4wmo9avdocNB5HoUK-Q-TcQawg0egFbRbQTmsgjlPiJEcqp-b_LwduIY5VyrzhnX9wfhN3EfxP9m90UsKaZ_sLGgCreWyS6cbmBkBvBZsTxLteqQz1d23BSQ8mjJmOk3KgGHZdNTZQDV4vDEsGKX4Rf13JIeHEzXtIiQ7RsX-f76-8n1XvZQgjfB_9Gg6ER5ezrsefuEJXxnv1kjcfq_bDI8BUljpzrMVKZtmWDeWCXI4mwtRZUDCAp1Bic" target="_blank"><strong>НТЦ &#34;Космические решения&#34;</strong></a></p>

По словам техдиректора НТЦ Алексей Борисевича, таким образом они хотели раскрыть творческий потенциал своих сотрудников и позволить посмотреть на работу центра под другим углом.

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