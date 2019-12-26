Космическая эротика, или Зачем учёные из Красноярска раздели девушек в темноте

Обнажёнными девушками в Сети сейчас мало кого удивишь, но красноярский научно-технический центр "Космические решения" показал свой взгляд на съёмку ню.

НТЦ "Космические решения", который занимается космическим мониторингом лесных пожаров, выпустил откровенный календарь на 2020 год. Об этом НТЦ рассказал в своём фейсбуке. В качестве моделей предстали обнажённые девушки, на тела которых проецировались снимки со спутника.

Съёмки проходили в ню-формате с использованием проектора — изображение проецировалось прямо на обнажённое тело модели. Затемнение позволило оставить некоторую "недосказанность" фотографий Из поста НТЦ "Космические решения" в "Фейсбуке"

Автором фото выступил екатеринбургский фотограф и бывший физик Станислав Белоглазов, который также сыграл ключевую роль в разработке концепции.

В съёмке принимали участие три модели, а всего в результате получилось 12 фотографий. Каждая из них символизирует один из месяцев года, отмечает КП.

По словам техдиректора НТЦ Алексей Борисевича, таким образом они хотели раскрыть творческий потенциал своих сотрудников и позволить посмотреть на работу центра под другим углом.