К нам вернулись 90-е. Слушаем, носим, играем

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Коллаж © LIFE. Фото: © Andreas Rentz / Getty Images for AYFW, Кадр из сериала "Бригада" / "КиноПоиск"

В России всё сильнее мода на девяностые годы: одежда, музыка и даже мобильные приложения говорят о том. Вот вам подборка доказательств.

Дима Билан

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Bzz5wZiiK6A/" target="_blank">bilanofficial, </a>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DpgKfbr6f88" target="_blank">bilanofficial</a></p>

Про "белые розы, жёлтые тюльпаны" и "снова ночь седая меня не отпускает" поёт Дима Билан в новом клипе, цитируя самые главные хиты начала 90-х. И выглядит как типичный модный парень из 1994 года: подбритые усы, длинные волосы сзади, нелепый наряд. И танцы, вернувшиеся со школьных дискотек тех времён. А миллионы просмотров клипа подтверждают: по 90-м соскучились. Впрочем, не только Билан взял себе ретростиль на вооружение. В недавних клипах к девяностым обращался и Филипп Киркоров, и даже группа "Мумий Тролль".

Спортивные костюмы

<p>Фото © Getty Images © Кадр из сериала &#34;Бригада&#34; / &#34;КиноПоиск&#34;</p>

"Кто носит фирму "Адидас", тот свою родину продаст", — говорили на заре 90-х. Но кого это пугало: всё население рассекало в элегантных, как тогда казалось, спортивных костюмах с тремя полосками. Потом спортивные наряды перекочевали в спортзалы. Но внезапно мода вернулась. И сейчас в спортивном костюме от Balenciaga люди вновь чувствует себя иконами стиля.

Поясные сумки

<p>Фото © Vanni Bassetti / Getty Images © Пахомова Людмила / Фотохроника ТАСС</p>

Раньше их повсеместно носили контролёры в автобусах, дальнобойщики и бабушки, торгующие семечками и сигаретами поштучно. Но вдруг поясные сумки из средства хранения мелочи превратились в необходимый и модный атрибут. Увидишь такую барсетку на поясе у девушки и понимаешь: она вряд ли помнит 90-е, но точно изучает модные журналы.

Лизун

<p>Кадр видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=USXZjg3hiqM" target="_blank">Anna Chi / </a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=GJgNlQGteoU" target="_blank">Принцесса Милана</a></p>

Спиннеры перестали быть аксессуаром номер один, их заменили слаймы — игрушка-антистресс, которую можно мять рукой, а та будет возвращаться в изначальную форму. В 90-х такой податливый шарик звали "лизуном" в честь доброго призрака из популярного мультсериала "Охотники за приведениями". Но сегодня то имя забыто, и игрушка переживает второе рождение под иностранным именем "слайм".

Windows и Playstation

<p>Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/dem/3104811132/" target="_blank">Francisco Abato Helguera </a>© Pixabay</p>

Первая "плойка" появилась в декабре 1994 года. А в 1995 году появилась легендарная Windows-95. В подтверждение того, что девяностые вновь в моде, Sony заявила, что перевыпустит самую первую приставку с набором древних игр. А легендарная винда неожиданно воскресла в виде приложения для макбука. Каждый может скачать её и погрузиться в ностальгию, сыграв партию в "сапёра" или "косынку".

Купальники

<p>Фото © Andreas Rentz / Getty Images for AYFW © Сабадаш Игорь / Фотохроника ТАСС</p>

Встретить лето в стиле 1993 года — звучит так себе. Но если вспомнить не отсутствие денег и цены на продукты, а моду на купальники, то всё становится не так жутко. Модный журнал Cosmo объявил, что вернулась мода на закрытые купальники с высоким вырезом у бёдер. Теперь это не вульгарно, а суперстильно. Ровно такие и носили четверть века тому назад. Так что скоро девяностые придут и на пляж — готовьтесь.

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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