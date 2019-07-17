К нам вернулись 90-е. Слушаем, носим, играем

В России всё сильнее мода на девяностые годы: одежда, музыка и даже мобильные приложения говорят о том. Вот вам подборка доказательств.

Дима Билан

Про "белые розы, жёлтые тюльпаны" и "снова ночь седая меня не отпускает" поёт Дима Билан в новом клипе, цитируя самые главные хиты начала 90-х. И выглядит как типичный модный парень из 1994 года: подбритые усы, длинные волосы сзади, нелепый наряд. И танцы, вернувшиеся со школьных дискотек тех времён. А миллионы просмотров клипа подтверждают: по 90-м соскучились. Впрочем, не только Билан взял себе ретростиль на вооружение. В недавних клипах к девяностым обращался и Филипп Киркоров, и даже группа "Мумий Тролль".

Спортивные костюмы

"Кто носит фирму "Адидас", тот свою родину продаст", — говорили на заре 90-х. Но кого это пугало: всё население рассекало в элегантных, как тогда казалось, спортивных костюмах с тремя полосками. Потом спортивные наряды перекочевали в спортзалы. Но внезапно мода вернулась. И сейчас в спортивном костюме от Balenciaga люди вновь чувствует себя иконами стиля.

Поясные сумки

Раньше их повсеместно носили контролёры в автобусах, дальнобойщики и бабушки, торгующие семечками и сигаретами поштучно. Но вдруг поясные сумки из средства хранения мелочи превратились в необходимый и модный атрибут. Увидишь такую барсетку на поясе у девушки и понимаешь: она вряд ли помнит 90-е, но точно изучает модные журналы.

Лизун

Спиннеры перестали быть аксессуаром номер один, их заменили слаймы — игрушка-антистресс, которую можно мять рукой, а та будет возвращаться в изначальную форму. В 90-х такой податливый шарик звали "лизуном" в честь доброго призрака из популярного мультсериала "Охотники за приведениями". Но сегодня то имя забыто, и игрушка переживает второе рождение под иностранным именем "слайм".

Windows и Playstation

Первая "плойка" появилась в декабре 1994 года. А в 1995 году появилась легендарная Windows-95. В подтверждение того, что девяностые вновь в моде, Sony заявила, что перевыпустит самую первую приставку с набором древних игр. А легендарная винда неожиданно воскресла в виде приложения для макбука. Каждый может скачать её и погрузиться в ностальгию, сыграв партию в "сапёра" или "косынку".

Купальники

Встретить лето в стиле 1993 года — звучит так себе. Но если вспомнить не отсутствие денег и цены на продукты, а моду на купальники, то всё становится не так жутко. Модный журнал Cosmo объявил, что вернулась мода на закрытые купальники с высоким вырезом у бёдер. Теперь это не вульгарно, а суперстильно. Ровно такие и носили четверть века тому назад. Так что скоро девяностые придут и на пляж — готовьтесь.