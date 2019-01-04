Страшный, добрый, волшебный. Эволюция Деда Мороза в игрушках

Главный волшебник Нового года — Дед Мороз. Но его образ в начале XX века был далёк от привычного сейчас. И это очень хорошо видно по новогодним фигуркам. На выставке в Музее Победы представлена вся история новогодних символов. Расскажем историю Деда Мороза на карточках.

Первый Дед Мороз — страшный дух Ранние игрушки жутковатые. Они напоминают о славянском Морозе-Трескуне — боге холода. Его надо задобрить, чтобы не убил Фото: © L!FE Дед Мороз начала ХХ века — это христианский святой Николай Угодник В Российской империи Дед Мороз был символом Рождества. Изображали его как старика в тулупе. Фигурки на ёлку делали из папье-маше Фото: © L!FE После Октябрьской революции Деда Мороза запретили на 17 лет С 1918 по 1935 г. Новый год не отмечали. Когда игрушки деды-морозы вернулись, то были непривычными, даже борода могла быть чёрной Фото: © L!FE Дед Мороз 1940-х годов — суровый, но справедливый Он ещё не надел свой фирменный красно-синий кафтан. Но вооружился палкой, чтобы бить тех детей, кто плохо вёл себя весь год Фото: © РИА "Новости"/Дмитрий Коробейников Дед Мороз 1950-х получил напарницу-внучку Снегурочка была в русских сказках, но в паре с Дедом Морозом стала символом Нового года, вероятно, после мультфильма 1952 года Фото: © L!FE Дед Мороз 1960-х оделся в красный кафтан В 1959 году Никита Хрущёв ездил в США, некоторые идеи привёз домой. Есть версия, что красный наряд был подсмотрен у Санта-Клауса Фото: © L!FE Дед Мороз 1970-х — главный советский конферансье Фигурки 1970-х — добрый волшебник: белая борода, посох, синий или красный кафтан. На утренниках Дед Мороз — главный ведущий Фото: © L!FE Дед Мороз 1980-х — пластик победил рукоделие Раньше многие фигурки изготавливали вручную, теперь большинство стали штамповать. Причём на смену дереву и глине пришла пластмасса Фото: © L!FE Дед Мороз наших дней. Привычный, добрый, волшебный Дед Мороз схож с Санта-Клаусом. Волшебник стал приторно-добрым. За плохой год детей не наказывает — лишь бы подарки покупали Фото: © РИА "Новости"/Виталий Белоусов