Страшный, добрый, волшебный. Эволюция Деда Мороза в игрушках

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Страшный, добрый, волшебный. Эволюция Деда Мороза в игрушках

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Сатдиков

Главный волшебник Нового года — Дед Мороз. Но его образ в начале XX века был далёк от привычного сейчас. И это очень хорошо видно по новогодним фигуркам. На выставке в Музее Победы представлена вся история новогодних символов. Расскажем историю Деда Мороза на карточках.

Первый Дед Мороз — страшный дух

Ранние игрушки жутковатые. Они напоминают о славянском Морозе-Трескуне — боге холода. Его надо задобрить, чтобы не убил

Фото: © L!FE

Дед Мороз начала ХХ века — это христианский святой Николай Угодник

В Российской империи Дед Мороз был символом Рождества. Изображали его как старика в тулупе. Фигурки на ёлку делали из папье-маше

Фото: © L!FE

После Октябрьской революции Деда Мороза запретили на 17 лет

С 1918 по 1935 г. Новый год не отмечали. Когда игрушки деды-морозы вернулись, то были непривычными, даже борода могла быть чёрной

Фото: © L!FE

Дед Мороз 1940-х годов — суровый, но справедливый

Он ещё не надел свой фирменный красно-синий кафтан. Но вооружился палкой, чтобы бить тех детей, кто плохо вёл себя весь год

Фото: © РИА "Новости"/Дмитрий Коробейников

Дед Мороз 1950-х получил напарницу-внучку

Снегурочка была в русских сказках, но в паре с Дедом Морозом стала символом Нового года, вероятно, после мультфильма 1952 года

Фото: © L!FE

Дед Мороз 1960-х оделся в красный кафтан

В 1959 году Никита Хрущёв ездил в США, некоторые идеи привёз домой. Есть версия, что красный наряд был подсмотрен у Санта-Клауса

Фото: © L!FE

Дед Мороз 1970-х — главный советский конферансье

Фигурки 1970-х — добрый волшебник: белая борода, посох, синий или красный кафтан. На утренниках Дед Мороз — главный ведущий

Фото: © L!FE

Дед Мороз 1980-х — пластик победил рукоделие

Раньше многие фигурки изготавливали вручную, теперь большинство стали штамповать. Причём на смену дереву и глине пришла пластмасса

Фото: © L!FE

Дед Мороз наших дней. Привычный, добрый, волшебный

Дед Мороз схож с Санта-Клаусом. Волшебник стал приторно-добрым. За плохой год детей не наказывает — лишь бы подарки покупали

Фото: © РИА "Новости"/Виталий Белоусов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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