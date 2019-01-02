"Каждая встреча с тобой — словно праздник!"

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"Каждая встреча с тобой — словно праздник!"

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Добрый улыбчивый дедушка из Шотландии очень любит свою внучку, поэтому каждый её приезд для него словно праздник.
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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