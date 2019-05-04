Дедушка, влюблённый в пиво, посетил более 51 тысячи баров и потратил там 10 млн

Читайте также

Дедушка, влюблённый в пиво, посетил более 51 тысячи баров и потратил там 10 млн

1

Фото: © KORAY EROL/KENNEDY NEWS

74-летний Брюс Мастерс ещё в 1994 году попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда на его счету было "всего" 27 965 пабов, и он явно не собирался останавливаться на достигнутом.

Теперь пожилой любитель пива из графства Бедфордшир планирует дожить до ста и посещать по 20 баров в неделю до самой смерти. Но у Брюса есть строгое правило: он выпивает в каждом пабе только 0,5 пинты. Это один небольшой стакан. И даже так на необычное хобби уходит существенная сумма, сообщает The Sun.

<p>Фото: © KORAY EROL / KENNEDY NEWS</p>

Я рано вышел на пенсию, ещё в 1996 году. С тех пор посещаю примерно два города в неделю. Путешествуя по барам в таком режиме, я чувствую себя молодым — люди часто дают мне не больше 60!

Брюс Мастерс

<p>Фото: © KORAY EROL / KENNEDY NEWS</p>

Брюс утверждает, что уже успел посетить более 51 тысячи заведений и оставил там £120 000, что равно почти 10 миллионам рублей. Дочери мужчины уговаривают его сбавить обороты, но дедуля настроен решительно. Ведь в Великобритании каждый день открываются новые пабы, заведения меняют владельцев, концепцию и название, а значит, ему всегда будет где пропустить стаканчик.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×