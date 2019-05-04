Дедушка, влюблённый в пиво, посетил более 51 тысячи баров и потратил там 10 млн

Теперь пожилой любитель пива из графства Бедфордшир планирует дожить до ста и посещать по 20 баров в неделю до самой смерти. Но у Брюса есть строгое правило: он выпивает в каждом пабе только 0,5 пинты. Это один небольшой стакан. И даже так на необычное хобби уходит существенная сумма, сообщает The Sun.
Я рано вышел на пенсию, ещё в 1996 году. С тех пор посещаю примерно два города в неделю. Путешествуя по барам в таком режиме, я чувствую себя молодым — люди часто дают мне не больше 60!
Брюс Мастерс
Брюс утверждает, что уже успел посетить более 51 тысячи заведений и оставил там £120 000, что равно почти 10 миллионам рублей. Дочери мужчины уговаривают его сбавить обороты, но дедуля настроен решительно. Ведь в Великобритании каждый день открываются новые пабы, заведения меняют владельцев, концепцию и название, а значит, ему всегда будет где пропустить стаканчик.
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