Девушка не смогла найти пару на выпускной, и на помощь пришёл её стильный дедуля

Кайла из Калифорнии, США, заранее подготовилась к выпускному: выбрала причёску, придумала макияж, сшила потрясающее платье. Осталось лишь одно — найти пару для танцев. Но время шло, и у девушки это никак не получалось. Решив, что вечер заранее безвозвратно испорчен, Кайла смирилась с судьбой. Но тут на помощь пришёл её абсолютно потрясающий дедушка.
Мой дедушка — пастор в своей церкви, и все говорят, что он самый умный пастор в округе. Он очень тихо подготовил свой костюм, который сочетался бы с моим нарядом
Кайла Белл
Девушка сказала, что в её семье все любят очень стильные и яркие вещи. Тётя даже сказала, что платье выглядит недостаточно броско, поэтому предложила добавить к нему пояс с камнями. Поступком своего крутого дедушки Кайла поделилась в "Твиттере", где её пост быстро собрал 105 тыс. лайков и 12 тыс. репостов. В комментариях пользователи Сети выразили своё восхищение.
Твой дедушка офигеть какой стильный. Очень надеюсь, что в старости буду таким же клёвым
Пользователь "Твиттера"
Вот что такое настоящая родительская любовь и бесконечное восхищение своей малышкой
Пользователь "Твиттера"
Независимо от того, найдёшь ты себе парня или нет, ты никогда не пожалеешь, что провела этот вечер с дедушкой. По большому счёту, все эти парни не важны, важна семья
Пользователь "Твиттера"
Дедушка написал правила будущему парню внучки, но, похоже, он старался для себя
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