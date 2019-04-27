Девушка не смогла найти пару на выпускной, и на помощь пришёл её стильный дедуля

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Девушка не смогла найти пару на выпускной, и на помощь пришёл её стильный дедуля

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Фото © Twitter/Kaylah Milan

Не все считают, что танцевальный школьный вечер — самое лучшее, что случалось в их жизни. Зачастую это всего лишь время, потраченное впустую и с лёгким привкусом унижения, особенно если пришёл без пары. Чтобы ничего такого не случилось с 17-летней Кайлой Белл, которая так и не нашла себе парня для бала, её дедушка придумал отличное решение, пишет Lad Bible.

Кайла из Калифорнии, США, заранее подготовилась к выпускному: выбрала причёску, придумала макияж, сшила потрясающее платье. Осталось лишь одно — найти пару для танцев. Но время шло, и у девушки это никак не получалось. Решив, что вечер заранее безвозвратно испорчен, Кайла смирилась с судьбой. Но тут на помощь пришёл её абсолютно потрясающий дедушка.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/deary_kay" target="_blank"><strong>Kaylah Milan</strong></a></p>

Мой дедушка — пастор в своей церкви, и все говорят, что он самый умный пастор в округе. Он очень тихо подготовил свой костюм, который сочетался бы с моим нарядом

Кайла Белл

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/deary_kay" target="_blank"><strong>Kaylah Milan</strong></a></p>

Девушка сказала, что в её семье все любят очень стильные и яркие вещи. Тётя даже сказала, что платье выглядит недостаточно броско, поэтому предложила добавить к нему пояс с камнями. Поступком своего крутого дедушки Кайла поделилась в "Твиттере", где её пост быстро собрал 105 тыс. лайков и 12 тыс. репостов. В комментариях пользователи Сети выразили своё восхищение.

<p>Стильные дедуля и бабуля Кайлы. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/deary_kay" target="_blank"><strong>Kaylah Milan</strong></a></p>

Твой дедушка офигеть какой стильный. Очень надеюсь, что в старости буду таким же клёвым

Пользователь "Твиттера"

Вот что такое настоящая родительская любовь и бесконечное восхищение своей малышкой

Пользователь "Твиттера"

Независимо от того, найдёшь ты себе парня или нет, ты никогда не пожалеешь, что провела этот вечер с дедушкой. По большому счёту, все эти парни не важны, важна семья

Пользователь "Твиттера"

Дедушка написал правила будущему парню внучки, но, похоже, он старался для себя

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