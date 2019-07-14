84-летний дедушка вернул молодость, став главным модником в Instagram: 10 фото

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Фото © Instagram/slvr.tty

Сильвер Тецуя из Японии всю жизнь проработал простым учителем. А на старости лет благодаря внуку, увлекающемуся модой, вдруг обрёл популярность в Сети.

Япония прямо сейчас сталкивается с двумя серьёзными проблемами: низкой рождаемостью и старением населения

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Префектура Акита, расположенная в северной части региона Тохоку, находится внизу списка по количеству детей среди всех жителей

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Эту гористую сельскую местность в основном населяют пожилые люди. Но это не значит, что их жизнь скучна и лишена ярких красок

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Один из таких людей — бывший учитель, 84-летний Сильвер Тецуя

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Благодаря внуку дедуля стал среди японской молодёжи своим

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

И стремительно покоряет "Инстаграм" своими яркими образами

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Внук пенсионера как-то раз решил нарядить дедушку в модную молодёжную одежду для фотосессии и выложил эти снимки в "Твиттере"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Кадры получили столько восторженных комментариев, что стильному дедуле решили завести отдельную страницу в "Инстаграме"

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Сильвер выглядит ярко и смело в нарядах от Burberry, Givenchy, Vetements и Maison Margiela и уже завоевал любовь десятков тысяч подписчиков

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Дедушка шутит, что он из того поколения, которое верило, что фотография может украсть душу человека. Но это не повод отказываться от фото сейчас

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/slvr.tty/" target="_blank">slvr.tty</a></p>

Главное, что внук и дед проводят много времени вместе, имея общее хобби, а сам Сильвер переживает вторую молодость

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