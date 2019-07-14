84-летний дедушка вернул молодость, став главным модником в Instagram: 10 фото

Сильвер Тецуя из Японии всю жизнь проработал простым учителем. А на старости лет благодаря внуку, увлекающемуся модой, вдруг обрёл популярность в Сети.

Япония прямо сейчас сталкивается с двумя серьёзными проблемами: низкой рождаемостью и старением населения

Префектура Акита, расположенная в северной части региона Тохоку, находится внизу списка по количеству детей среди всех жителей

Эту гористую сельскую местность в основном населяют пожилые люди. Но это не значит, что их жизнь скучна и лишена ярких красок

Один из таких людей — бывший учитель, 84-летний Сильвер Тецуя

Благодаря внуку дедуля стал среди японской молодёжи своим

И стремительно покоряет "Инстаграм" своими яркими образами

Внук пенсионера как-то раз решил нарядить дедушку в модную молодёжную одежду для фотосессии и выложил эти снимки в "Твиттере"

Кадры получили столько восторженных комментариев, что стильному дедуле решили завести отдельную страницу в "Инстаграме"

Сильвер выглядит ярко и смело в нарядах от Burberry, Givenchy, Vetements и Maison Margiela и уже завоевал любовь десятков тысяч подписчиков

Дедушка шутит, что он из того поколения, которое верило, что фотография может украсть душу человека. Но это не повод отказываться от фото сейчас

Главное, что внук и дед проводят много времени вместе, имея общее хобби, а сам Сильвер переживает вторую молодость