Декрет сократить. В правительстве предлагают изменить правила выплат матерям

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Фото © Pixabay

Руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при Правительстве РФ Сергей Рыбальченко предложил изменить правила получения декретного отпуска. Как именно — расскажем в карточках.

Декрет по нынешнему закону

Сейчас оплачиваемый декретный отпуск длится 1,5 года. В это время мама получает 40% от своей з⁄п на содержание ребёнка

Фото © Pixabay

Если мама получает

з⁄п в 40 000 рублей

За всё время она получит 288 тысяч рублей, то есть ежемесячно будет получать по 16 тысяч

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь

Что предлагают в правительстве?

Отказаться от фиксированного срока в 1,5 года. И разрешить мамам выбирать самостоятельно время декрета

Фото © Pixabay

Какие сроки предлагают ввести?

Декрет можно сократить до одного года или до 9 месяцев. Также есть возможность, напротив, растянуть его до 3 лет

Фото © Pixabay

Изменятся ли выплаты мамам?

Общая сумма выплат останется без изменений. При средней зарплате в 40 тысяч женщина получит в итоге 288 тыс. рублей за весь срок

Фото © Pixabay

А что изменится?

Изменятся ежемесячные выплаты. При декрете в год — 80% от зарплаты. При декрете 9 месяцев — 60%. При декрете 3 года — 20%

Фото © Pixabay

Кому выгодно это предложение?

Высокооплачиваемым сотрудницам, которые теряют в доходах. И женщинам, которые не могут отдать ребёнка в сад до 3 лет

Фото © Pixabay

В чём опасность такого предложения?

Вариативность декретного отпуска допускает возможность манипулирования и давления со стороны работодателя

Фото © Pixabay

Примут ли идею?

Авторы идеи проведут опросы. После передадут проект в Минтруд. В виде закона её оформят не раньше следующего года

Фото © Shutterstock

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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