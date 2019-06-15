Декрет сократить. В правительстве предлагают изменить правила выплат матерям

Декрет по нынешнему закону
Сейчас оплачиваемый декретный отпуск длится 1,5 года. В это время мама получает 40% от своей з⁄п на содержание ребёнка
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Если мама получает
з⁄п в 40 000 рублей
За всё время она получит 288 тысяч рублей, то есть ежемесячно будет получать по 16 тысяч
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Что предлагают в правительстве?
Отказаться от фиксированного срока в 1,5 года. И разрешить мамам выбирать самостоятельно время декрета
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Какие сроки предлагают ввести?
Декрет можно сократить до одного года или до 9 месяцев. Также есть возможность, напротив, растянуть его до 3 лет
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Изменятся ли выплаты мамам?
Общая сумма выплат останется без изменений. При средней зарплате в 40 тысяч женщина получит в итоге 288 тыс. рублей за весь срок
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А что изменится?
Изменятся ежемесячные выплаты. При декрете в год — 80% от зарплаты. При декрете 9 месяцев — 60%. При декрете 3 года — 20%
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Кому выгодно это предложение?
Высокооплачиваемым сотрудницам, которые теряют в доходах. И женщинам, которые не могут отдать ребёнка в сад до 3 лет
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В чём опасность такого предложения?
Вариативность декретного отпуска допускает возможность манипулирования и давления со стороны работодателя
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Примут ли идею?
Авторы идеи проведут опросы. После передадут проект в Минтруд. В виде закона её оформят не раньше следующего года
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