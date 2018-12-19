На пляж вынесло мёртвого дельфина с вырезанным именем на туше

Выброшенное на берег млекопитающее было найдено в муниципалитете Рокетас-де-Мар, Испания. Тело дельфина оказалось изуродовано жуткими порезами, которые были нанесены ещё в воде, сообщает The Sun.

Как удалось установить членам общества защиты морской фауны Equinac, самка дельфина погибла в море, после чего её тело вынесло на берег. Тем не менее причины гибели животного пока не известны — это могло случиться как из-за человеческой деятельности, так и по естественным причинам.

Как удалось установить экспертам, видимые повреждения на теле дельфина появились уже после его смерти. Неизвестный нанёс мёртвому животному несколько ран и вырезал на боку имя Хуан. Судя по характеру повреждений, порезы были сделаны прямо в воде с помощью рыболовных снастей.

Теперь полиция разыскивает загадочного Хуана. Согласно законам Испании, он должен был сообщить властям об обнаружении мёртвого дельфина. Будет ли ему предъявлено дополнительное обвинение за нанесение увечий, не сообщается.