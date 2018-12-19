На пляж вынесло мёртвого дельфина с вырезанным именем на туше

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На пляж вынесло мёртвого дельфина с вырезанным именем на туше

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Выброшенное на берег млекопитающее было найдено в муниципалитете Рокетас-де-Мар, Испания. Тело дельфина оказалось изуродовано жуткими порезами, которые были нанесены ещё в воде, сообщает The Sun.

Как удалось установить членам общества защиты морской фауны Equinac, самка дельфина погибла в море, после чего её тело вынесло на берег. Тем не менее причины гибели животного пока не известны — это могло случиться как из-за человеческой деятельности, так и по естественным причинам.

<p>Фото: Central European News</p>

Как удалось установить экспертам, видимые повреждения на теле дельфина появились уже после его смерти. Неизвестный нанёс мёртвому животному несколько ран и вырезал на боку имя Хуан. Судя по характеру повреждений, порезы были сделаны прямо в воде с помощью рыболовных снастей.

<p>Фото: Central European News</p>

Теперь полиция разыскивает загадочного Хуана. Согласно законам Испании, он должен был сообщить властям об обнаружении мёртвого дельфина. Будет ли ему предъявлено дополнительное обвинение за нанесение увечий, не сообщается.

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