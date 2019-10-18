Хакеры слили голые фото Деми Ловато, которая и так находится на грани срыва

Снимки популярной 27-летней певицы провисели в её "Снэпчате" меньше часа, но этого было достаточно, чтобы после распространиться со скоростью лесного пожара.

Поклонники певицы немало удивились, когда в её профиле "Снэпчата" появилось не самое скромное фото со ссылкой, обещающей продолжение. В последнее время Деми выкладывает в "Инстаграме" перед 74,6 млн подписчиков фото без ретуши — с пухлыми боками и целлюлитом, но предстать абсолютно обнажённой — совсем другое дело, пишет Metro.

Меньше чем через час снимки были удалены, но пользователи принялись выкладывать их в соцсетях. Команда певицы начала удалять неприличные фото, но всё равно справиться с потоком было невозможно. Певица никак не прокомментировала происходящее, ведь даже сложно утверждать, что она знает о случившемся.

На прошлой неделе погиб от передозировки её хороший друг, и Деми до сих пор не может прийти в себя. А год назад она сама чуть не умерла из-за наркотиков, в которых она пыталась найти успокоение из-за постоянного стресса. Поэтому напуганные фанаты призывают всех, кто выкладывает фото певицы, прекратить это делать, беспокоясь за здоровье — ментальное и физическое — звезды.

Как уже удалось выяснить, девушка пострадала от рук тех же хакеров, которые взломали твиттер-аккаунт основателя соцсети Джека Дорси и слили в Интернет голые фото актрисы Хлои Грейс Морец.

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