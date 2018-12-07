Папарацци сняли Деми Мур с 2-летней дочкой и любовницей, которую она прячет

Деми Мур встречалась с такими голливудскими красавчиками, как Эштон Катчер, Брюс Уиллис и Эмилио Эстевес, однако ни одни из отношений не принесли ей женского счастья. И теперь 56-летняя актриса переключилась на девушек. Папарацци засняли её в компании 44-летнего стилиста из Сербии Маши Мандзуки, сообщает Mirror.
Влюблённые, казалось, были заворожены друг другом, когда выбирали детскую одежду для двухлетней дочери Маши по имени Руми. При этом актриса заботилась о девочке как о своей собственной, прижимая её к себе и обнимая. По словам источника, женщины вместе воспитывают малышку.
Впервые о романе Деми и Маши стало известно в июле прошлого года. Возлюбленная актрисы является совладельцем Нью-Йоркского модного бренда Anda & Masha, но тем не менее старается избегать публичности. Женщина также воспитывает пятилетнего сына.
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