Папарацци сняли Деми Мур с 2-летней дочкой и любовницей, которую она прячет

Как рассказывает источник, женщины вместе воспитывают дочь 44-летней избранницы актрисы.

Деми Мур встречалась с такими голливудскими красавчиками, как Эштон Катчер, Брюс Уиллис и Эмилио Эстевес, однако ни одни из отношений не принесли ей женского счастья. И теперь 56-летняя актриса переключилась на девушек. Папарацци засняли её в компании 44-летнего стилиста из Сербии Маши Мандзуки, сообщает Mirror.

Влюблённые, казалось, были заворожены друг другом, когда выбирали детскую одежду для двухлетней дочери Маши по имени Руми. При этом актриса заботилась о девочке как о своей собственной, прижимая её к себе и обнимая. По словам источника, женщины вместе воспитывают малышку.

Впервые о романе Деми и Маши стало известно в июле прошлого года. Возлюбленная актрисы является совладельцем Нью-Йоркского модного бренда Anda & Masha, но тем не менее старается избегать публичности. Женщина также воспитывает пятилетнего сына.