Деми Мур раскрыла, на что ей пришлось согласиться в постели ради Эштона Кутчера

Одна из самых эффектных брюнеток Голливуда и двукратная номинантка на "Золотой глобус" написала мемуары под названием "Наизнанку", в которых в том числе рассказала о самых болезненных событиях прошлого.

Когда-то эта пара заставила говорить о себе всех. Мур — успешная и роскошная женщина, успевшая побывать замужем за Брюсом Уиллисом и родить ему трёх дочерей. Эштон — молодой эффектный красавчик, которого артистка заметила в 2003-м на одной из вечеринок. Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, закрутился страстный роман.

В 2005-м актёры наконец связали себя узами брака. Но в жизни яркой пары были не только взлёты, но и падения. Вскоре Эштон, видимо, решил разнообразить их сексуальные отношения и уговорил Мур на эксперименты в постели, пишет Mirror со ссылкой на Radar Online. Деми рассказала, что по желанию Кутчера у них был секс втроём — с ещё одной девушкой. Артистка пошла на это, чтобы остаться интересной супругу, но теперь называет это ошибкой.

Я хотела показать ему, какой прикольной и весёлой я могу быть Деми Мур

Но этот опыт не стал спасительным решением, отношения становились всё хуже. Деми из СМИ узнавала об изменах молодого мужа, пустившегося во все тяжкие. Она отметила два случая супружеской неверности, один из которых произошёл прямо в их семейном доме. Кутчер познакомился с 21-летней красоткой на дне рождения дочери Деми. Девушка позже описывала его как отличного любовника. А сам Эштон не считал себя виноватым и оправдывался тем, что в отношениях пары уже был "третий", намекая на групповой секс.

Эштон сказал, что мы впустили в наши отношения третьего человека и это размыло границы и в какой-то степени оправдало то, что он сделал Деми Мур

Пара разорвала отношения в 2011 году, и Деми очень болезненно переживала разрыв. Эштон вскоре женился на актрисе Миле Кунис и стал примерным семьянином.

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