Правда, которую Деми Мур пыталась скрыть за образом идеальной красотки

В 1990-х она была самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде, женой Брюса Уиллиса и счастливой матерью трёх дочерей. Сейчас ей 56, и она с грустью вспоминает о своём прошлом.

Звезда фильмов "Непристойное предложение" (1993), "Стриптиз" (1996) и "Солдат Джейн" (1997) выпустила автобиографию "Наизнанку", сообщает The Sun. В книге Деми Мур откровенно рассказала о том, почему рассталась с "крепким орешком", за что ненавидела мать и как умудрилась остаться в полном одиночестве.

В 15 лет Деми Мур изнасиловали

Деми Джин Гайнс — так будущую актрису звали в детстве. Девочка росла в неблагополучной семье. Её биологический отец ушёл из дома ещё до рождения Деми. Отчима тоже нельзя было назвать образцовым папашей: вместе с матерью они злоупотребляли алкоголем и часто переезжали с места на место. В 1980 году отчим покончил с собой.

В 13-летнем возрасте я узнала, что у меня есть другой отец. В свидетельстве о браке моей мамы было сказано, что она вышла замуж в 1963 году. Я родилась в 1962-м Деми Мур

По словам Мур, в 15-летнем возрасте её изнасиловал взрослый мужчина. Есть версия, что это произошло с согласия её матери Джинни Гайнс, которая в такой форме решила вернуть ему свой долг в размере $500.

На этом Джинни не прекратила доставлять своей дочери проблемы. В СМИ то и дело появлялись сообщения о её выходках: нетрезвом вождении, голой фотосессии, во время которой она спародировала Деми, и даже поджогах. Став знаменитой, актриса оборвала все контакты с матерью, возобновив общение лишь незадолго до её смерти.

Первый брак в 17 лет, и начался он с измены

Деми было 17, когда она вышла замуж за 39-летнего музыканта Фредди Мура. С тех пор она носит его легко запоминающуюся фамилию, которая стала её профессиональным псевдонимом. В момент знакомства с Деми Фредди был женат, но тут же оформил развод ради юной возлюбленной. Их брак продлился пять лет, и это не так уж и мало, если учесть, что он начался с измены Деми.

Я сбежала с девичника и отправилась в апартаменты партнёра по съёмочной площадке. Зачем я это сделала? Почему я не встретилась с мужчиной, с которым собиралась провести остаток своей жизни, и не высказала ему свои сомнения? Деми Мур

Деми признаёт, что вышла замуж слишком рано. По её словам, так она хотела "отвлечься от скорби по умершему отцу". К своему суженому актриса не испытывала серьёзных чувств: разрыв был неизбежен.

Что стало причиной для развода с Брюсом Уиллисом

С Брюсом Уиллисом Деми познакомилась в 1987 году на одной из светских тусовок. На тот момент он уже имел две номинации на премию "Эмми" за роль в сериале "Детективное агентство "Лунный свет". Актёр поразил её своими манерами и настойчивостью: он почти сразу сделал ей предложение. Несмотря на неудачный опыт первого брака, Деми не раздумывая согласилась.

Наши отношения были похожи на внезапно налетевший вихрь. Мы стали полноценной семьёй в первый же год после знакомства. Не уверена, что мы действительно хорошо друг друга знали Деми Мур

Деми забеременела в первую брачную ночь. Через девять месяцев родилась Румер Уиллис — первая из трёх дочерей актёрской четы. Её сёстры Скаут и Талула появились на свет в течение следующих шести лет. Семья жила на собственном ранчо. Дела шли в гору: Брюс и Деми были на пике славы и зарабатывали миллионы. Но Деми почувствовала, что всё это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Брюс говорил, что он гордится моими успехами в кино, но, похоже, он так и не смирился с тем вниманием, которое я начала к себе привлекать Деми Мур

После рождения третьего ребёнка Брюс, по словам Деми, перестал проявлять интерес к их браку. А ещё она начала находить в муже черты собственной матери, такие как импульсивность и частая смена настроения. Решение о разводе было принято в 1998 году — как раз в тот период, когда стало известно о смертельной болезни Джинни.

Что на самом деле вытворял Эштон Кутчер

Деми было 40, когда у неё возникли чувства к актёру Эштону Кутчеру, который был моложе её на 15 лет. Несмотря на возраст актрисы, в первый год совместной жизни пара предприняла бесчисленное количество попыток завести ребёнка. Когда молодожёны уже отчаялись стать родителями, Деми наконец забеременела. Но плод дожил лишь до шестого месяца. Девочку назвали Чаплин Рэй.

Деми стала искать утешения в алкоголе и болеутоляющих. Когда ей удалось взять себя в руки, они с Кутчером продолжили начатое. Ничего не помогало, но Деми упорно двигалась к цели даже после того, как узнала, что Эштон изменил ей. Актриса призналась, что молодой муж ещё и заставлял её участвовать в оргиях, а затем изменил во второй раз. Их брак продержался шесть лет.

"Несмотря ни на что, я благодарна Эштону", — пишет Деми в своей книге. Но на самом деле расставание с Кутчером далось ей гораздо тяжелее, чем можно было бы подумать. Как-то раз она перебрала с запрещёнными веществами на вечеринке и загремела в больницу с инсультом. Эта новость облетела все СМИ. Дочери отвернулись от неё так же, как когда-то она отвернулась от своей матери. Они почти не разговаривали в течение трёх лет и возобновили общение только после того, как Деми прошла курс реабилитации. "Период одиночества позволил мне побороть своих демонов", — считает актриса.

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