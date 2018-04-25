Деми Роуз прилетела в Африку и тут же снялась в слишком жаркой фотосессии

Ещё пару дней назад Деми блистала у ресторана Avenue в Лондоне в сексуальном красном платье, а уже сегодня она в Африке. Поклонники уже обвинили девушку в том, что она издевается над ними, ведь в этой стране и так жарко!..
Сногсшибательную британскую модель Деми Роуз, которую зачастую называют второй Ким Кардашьян, застукали на пляже в Кабо-Верде, Западная Африка.
Красотка с аппетитными формами предстала в нежном купальнике с цветочным принтом, который прекрасно подчёркивал все достоинства модели.
Балуя кожу солнечными лучами, Роуз обошлась макияжем в стиле нюд. А вместо распущенных локонов собрала волосы в хвост, что, кстати, нисколько не испортило образ сексуальной модели.
Но, разумеется, всё внимание было приковано к её роскошной груди и ягодицам. Роуз не стеснялась поправлять купальник прилюдно, чем только будоражила следящих за ней папарацци.
Деми Роуз: Маленькое чёрное платье? Ну-ну... А как вам такое?..
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