Любопытный голый мужик сорвал пляжную фотосессию Деми Роуз

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Любопытный голый мужик сорвал пляжную фотосессию Деми Роуз

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Фотосессия 23-летней британской модели Деми Роуз на пляже в Мексике была прервана самым неожиданным образом: съёмке помешал неизвестный голый мужчина, который захотел рассмотреть девушку поближе.

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Деми Роуз попыталась продолжить работать, несмотря на появление необычного гостя, но игнорировать его присутствие оказалось не так-то просто.

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Голый мужчина вступил в диалог с фотографом Дэнни Десантосом, явно рассчитывая получше разглядеть знаменитую модель. Собственный внешний вид его совершенно не смущал.

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Отметим, что в "инстаграме" модели, на который подписано больше шести миллионов человек, так и не появились кадры с неудавшейся фотосессии. Зато девушка показала другой снимок, сделанный на отдыхе в Мексике.

<p>Фото: instagram.com/demirosemawby</p>

Деми Роуз прилетела в Африку и тут же снялась в слишком жаркой фотосессии

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