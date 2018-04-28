Любопытный голый мужик сорвал пляжную фотосессию Деми Роуз

Деми Роуз попыталась продолжить работать, несмотря на появление необычного гостя, но игнорировать его присутствие оказалось не так-то просто.
Голый мужчина вступил в диалог с фотографом Дэнни Десантосом, явно рассчитывая получше разглядеть знаменитую модель. Собственный внешний вид его совершенно не смущал.
Отметим, что в "инстаграме" модели, на который подписано больше шести миллионов человек, так и не появились кадры с неудавшейся фотосессии. Зато девушка показала другой снимок, сделанный на отдыхе в Мексике.
Деми Роуз прилетела в Африку и тут же снялась в слишком жаркой фотосессии
- Популярные
- По времени