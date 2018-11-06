Деми Роуз дала парню смазать свой латексный костюм, и это не просто забота

23-летняя модель выложила в "Инстаграм" видео подготовки к костюмированной вечеринке. Возлюбленный наводит на её образ последний лоск.

Деми Роуз не перестаёт радовать поклонников. Для выхода в свет девушка облачилась в смелый латексный костюм. Деми помогает собираться её парень — диджей Крис Мартинез. Хотя это больше похоже на предварительные ласки с использованием масла.

Судя по всему, в гардеробе "британской Ким Кардашьян" нашлось место для нескольких тематических нарядов. Она опубликовала фото, на которых запечатлена в различных вариациях на тему латексного фетиша.

Образ модели дополнил стильный макияж. "Счастливого Хеллоуина, крошки!" — гласит подпись к посту. Комментаторы не заставили себя долго ждать. "О боже! Есть хоть что-то, в чём ты не будешь выглядеть великолепно?!" — написал один из них.

Ранее 23-летняя секс-бомба выложила в соцсеть снимок, на котором она предстала в синем латексе с гигантскими золотистыми заколками. Пользователи соцсети отметили её сходство с персонажем компьютерной игры Mortal Kombat — принцессой Китаной.

А ведь действительно что-то есть...

Цвет настроения синий... Деми Роуз показала, что это значит на самом деле