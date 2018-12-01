На теплоходе музыка играет! Деми Роуз показала настоящую джигу-дрыгу на яхте

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На теплоходе музыка играет! Деми Роуз показала настоящую джигу-дрыгу на яхте

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Модель, на которую подписано 8 млн пользователей "Инстаграма", отдыхает в Лос-Анджелесе.

Пышнотелая модель Деми Роуз наслаждается жизнью на полную катушку и не устаёт хвастаться этим в "Инстаграме". 23-летняя девушка выложила видеоролик, где она танцует на яхте, повернувшись к камере в полоборота. При этом на брюнетку надет красный купальник, от которого невозможно оторвать глаз, сообщает Daily Mail.

Ролик Деми подписала следующими словами: "Жду с нетерпением наступающий 2019 год и те хорошие события, что он обещает!" Неизвестно, что за планы у модели, но по-видимому полуголыми фото дело не ограничится.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank">demirosemawby</a></p>

О модели стало известно после того, как она начала встречаться с известным рэпером Tyga. Но несмотря на то, что пара вскоре рассталась, популярность девушки продолжила набирать обороты. Сейчас на неё подписано около 8 млн человек со всего мира, и всё благодаря её пышным формам.

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