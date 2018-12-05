Зовите пожарных! Деми Роуз не оставила воображению ни единого шанса

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Зовите пожарных! Деми Роуз не оставила воображению ни единого шанса

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https://admin.life.ru/posts/1175285/edit

23-летняя британская модель отправилась на вечеринку, организованную интернет-магазином Oh Polly. И в очередной раз позаботилась о том, чтобы приковывать к себе взгляды.

На рождественский ужин девушка надела обтягивающее мини-платье красного цвета, которое почти не оставляло места для фантазии, но точно не давало своей хозяйке остаться незамеченной. Оно значительно оголяло ноги и пышную грудь, под которой к тому же виднелись маленькие разрезы. Деми явно питает страсть к бандажным платьям и откровенным декольте. Которые, впрочем, отвечают ей взаимностью, подчеркивая "выдающиеся достоинства".

<p>Фото: <strong>KPPICTURES.CO.UK</strong></p>

<p>Фото: <strong>KPPICTURES.CO.UK</strong></p>

Образ модель дополнила красными шпильками, а роскошные длинные волосы покрасила в пастельный розовый. С помощью наряда Деми продемонстрировала также тонкую талию и знаменитые эффектные бёдра.

<p>Фото: <strong>KPPICTURES.CO.UK</strong></p>

<p>Фото: <strong>KPPICTURES.CO.UK</strong></p>

А в "Инстаграме", где у девушки почти 8 млн подписчиков, она поделилась фото в этом же шикарном наряде, но уже в "домашней" обстановке. Снимок модель подписала шаловливо: "Неприлично или мило?" И получила более 200 тыс. лайков за несколько часов.

<p>Фото: .instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Невероятно красивая

gilesmank

<p>Фото: .instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

<p>Фото: .instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Абсолютно ошеломляющая

mullsuk

И то, и другое [в ответ на вопрос]

deraptor

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