Деми Роуз решила позагорать в Мексике, и вы бы многое отдали, чтобы это увидеть

"Британская Ким Кардашьян" произвела фурор на побережье Карибского моря, подчеркнув свою и без того эффектную внешность яркими купальниками.

Деми Роуз решила провести зимние каникулы на мексиканском курорте и, чтобы поклонники не скучали в её отсутствие, выложила в "Инстаграм" несколько горячих снимков, сделанных во время отдыха.

23-летняя модель наверняка произвела фурор на местных пляжах. На фотографиях девушка запечатлена в разных купальниках, каждый из которых выгодно подчёркивает её и без того эффектную внешность.

Судя по геотегам, "британская Ким Кардашьян" остановилась недалеко от городка Тулум, расположенного в регионе Ривьера Майя на побережье Карибского моря. Здешний климат располагает к круглогодичному релаксу: средняя температура воздуха даже зимой не опускается ниже +26°C.

Фото в бикини успели собрать по несколько сотен тысяч лайков. Впрочем, для Деми Роуз это не новость: на её страницу подписано 8 миллионов человек.

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