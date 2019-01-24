Кто тут плохой мальчик? Деми Роуз возбудила фантазию фанатов, надев БДСМ-костюм

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Кто тут плохой мальчик? Деми Роуз возбудила фантазию фанатов, надев БДСМ-костюм

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Фото: instagram/demirosemawby

23-летняя горячая модель поделилась провокационным образом, добавив к нему не менее интересную подпись. Но подписчики отметили ещё кое-что.

Модель, похоже, решила провести зиму, отдыхая в тёплых краях. На этот раз девушка поделилась двумя снимками из тайского отеля, которые сделал фотограф из Лондона Дэнни Десантос. Деми выложила откровенные фото в кожаном белье с ремнями и пряжками, напоминающем стиль садомазо.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Комплект выгодно подчёркивал знаменитые эффектные формы девушки. И в целом у неё получился довольно раскованный образ. Но она заинтриговала фанатов многозначительной подписью про невинность.

Невинность — своего рода безумие

Деми Роуз

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

За несколько часов модели, сменившей бикини на кожаное бельё, удалось набрать около 200 тыс. лайков в "Инстаграме". Девушке сделали много комплиментов по поводу внешности и отметили одну "секретную" деталь, которая взволновала особенно внимательных пользователей, — молнию.

Лучшая фигура, что я когда-либо видел

ayliesayer

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Потрясающе! Немного пугающе, но всё равно вау!

pablodlc99

Куда ведёт эта молния?

josh_mosh135

Эта молния меня пугает

ree_ogee

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