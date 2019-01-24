Кто тут плохой мальчик? Деми Роуз возбудила фантазию фанатов, надев БДСМ-костюм

Модель, похоже, решила провести зиму, отдыхая в тёплых краях. На этот раз девушка поделилась двумя снимками из тайского отеля, которые сделал фотограф из Лондона Дэнни Десантос. Деми выложила откровенные фото в кожаном белье с ремнями и пряжками, напоминающем стиль садомазо.
Комплект выгодно подчёркивал знаменитые эффектные формы девушки. И в целом у неё получился довольно раскованный образ. Но она заинтриговала фанатов многозначительной подписью про невинность.
Невинность — своего рода безумие
Деми Роуз
За несколько часов модели, сменившей бикини на кожаное бельё, удалось набрать около 200 тыс. лайков в "Инстаграме". Девушке сделали много комплиментов по поводу внешности и отметили одну "секретную" деталь, которая взволновала особенно внимательных пользователей, — молнию.
Лучшая фигура, что я когда-либо видел
ayliesayer
Потрясающе! Немного пугающе, но всё равно вау!
pablodlc99
Куда ведёт эта молния?
josh_mosh135
Эта молния меня пугает
ree_ogee
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