Деми Роуз показала, что нужно делать с мороженым на палочке, отдыхая в Таиланде

Британская модель засветила свои пышные формы на популярном у россиян курорте Пхукет.

Что может быть лучше Деми Роуз, разгуливающей по улице в бикини? Только Деми Роуз, разгуливающая по улице в бикини с мороженым на палочке. В этом могли убедиться туристы, отдыхающие на тайском курорте Пхукет, куда 23-летняя британка заехала понежиться на солнце.

Модель предстала перед камерами вездесущих папарацци в модном белом купальнике, позволяющем по достоинству оценить её сногсшибательные формы. Звезда акцентировала внимание на своей талии с помощью дополнительного аксессуара в виде красного ремня.

Поддерживать тело в тонусе девушке помогают регулярные тренировки. Деми предпочитает такие упражнения для нижней половины тела, как полуприседы и выпады на месте. Её диета включает в себя яйца, рыбу, овощи и орехи.

Я много путешествую, поэтому мне трудно соблюдать тренировочный режим, но я стараюсь держать себя в форме Деми Роуз

Ранее модель раскрыла секрет своей соблазнительной фигуры: всё дело в генах и регулярных занятиях спортом. "А самое жирное, что я употребляю в пищу, — это арахисовое масло", — добавила Роуз.

Деми Роуз решила позагорать в Мексике, и вы бы многое отдали, чтобы это увидеть