Деми Роуз обнажилась на своё 24-летие, и даже мумии перевернулись в саркофагах

"Британская Ким Кардашьян", видимо, решила не мелочиться и перевоплотилась в известнейшую египетскую царицу.

Недавно модель Деми Роуз, знойная красотка, отметила своё 24-летие. А теперь появились фотографии с её шикарного празднества в особняке в Аскоте, Англия, пишет Daily Mail.

В честь праздника привычные купальники девушка сменила на эффектный костюм. Чёрный стилизованный наряд с золотой отделкой, парик и украшение на голове превратили милую девушку в роковую красотку, от которой сложно отвести взгляд. Сразу становится понятно, кто королева на этой вечеринке. Хотя друзья к модели тоже пришли в соответствующих нарядах.

При этом в "Инстаграме" девушка в день рождения всё же выложила нежный снимок в бикини на радость поклонникам. Подписчиков она поблагодарила за поздравления и написала, что счастлива и довольна своей жизнью. Впрочем, неудивительно.

Зовите пожарных! Деми Роуз не оставила воображению ни единого шанса