Деми Роуз повзрослела на год, но одно остаётся неизменным — маленькое бикини

Какая же девушка не захочет похвалиться новой причёской?! Вот и Деми Роуз не устояла перед соблазном, опубликовав короткое видео своего прекрасного преображения. Вот только на нём она снова в очень откровенном купальнике, и, судя по комментариям фанатов, на причёску мало кто обратил внимание...
Какая красивая😍
Пользователь "Инстаграма"
Да-да, мы все смотрим на твои волосы...
Пользователь "Инстаграма"
Вот так выглядит идеальная женщина!
Пользователь "Инстаграма"
Видимо, в новую жизнь Деми Роуз решила войти с новыми волосами, ведь недавно девушке исполнилось 24 года. Она отметила это событие горячим и стильным фотосетом, где предстала в образе царицы Египта — Клеопатры.
Деми Роуз обнажилась на своё 24-летие, и даже мумии перевернулись в саркофагах
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