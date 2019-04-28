Деми Роуз повзрослела на год, но одно остаётся неизменным — маленькое бикини

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Деми Роуз повзрослела на год, но одно остаётся неизменным — маленькое бикини

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Фото © instagram/demirosemawby

Новых фото популярной модели с нетерпением ждут не только фанаты, но и простые смертные, потому что на них всегда есть на что посмотреть. И в этот раз мисс Роуз тоже никого не разочаровала, пишет Daily Mail.

Какая же девушка не захочет похвалиться новой причёской?! Вот и Деми Роуз не устояла перед соблазном, опубликовав короткое видео своего прекрасного преображения. Вот только на нём она снова в очень откровенном купальнике, и, судя по комментариям фанатов, на причёску мало кто обратил внимание...

Какая красивая😍

Пользователь "Инстаграма"

Да-да, мы все смотрим на твои волосы...

Пользователь "Инстаграма"

Вот так выглядит идеальная женщина!

Пользователь "Инстаграма"

<p>Фото © instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/?hl=ru" target="_blank">demirosemawby</a></p>

Видимо, в новую жизнь Деми Роуз решила войти с новыми волосами, ведь недавно девушке исполнилось 24 года. Она отметила это событие горячим и стильным фотосетом, где предстала в образе царицы Египта — Клеопатры.

Деми Роуз обнажилась на своё 24-летие, и даже мумии перевернулись в саркофагах

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