Деми Роуз отметила 9 млн подписчиков в Instagram, показав, за что её так любят

24-летняя британская модель продолжает наслаждаться растущей популярностью и теперь отметила на этом пути новую веху.

Деми не перестаёт радовать поклонников всё новыми и новыми горячими снимками. А они в свою очередь платят ей лайками и восторженными комментариями. "Британская Ким Кардашьян" так полюбилась в "Инстаграме", что число её подписчиков постоянно растёт и достигло впечатляющих размеров — теперь у неё 9 млн фанатов.

Девушка отпраздновала новую цифру, выложив эффектные снимки в чёрном платье с глубоким декольте, подчёркивающим формы, за которые многим так нравится модель. Также в сториз Деми отметила, что очень любит своих фанатов и хочет радовать их ещё больше.

Люблю вас! Надеюсь, что буду вдохновлять вас всё больше и больше. <...> 2018-й был для меня непростым, я потеряла отца и чувствовала себя немного отчуждённой. Но 2019-й — мой год, лучшее впереди Деми Роуз

Внешность принесла девушке не только подписчиков, но и деньги. По данным веб-сайта FinApp, по состоянию на 2018 год собственный капитал девушки составляет 1,6 млн фунтов (около 132 млн руб.).

Деми Роуз обнажилась на своё 24-летие, и даже мумии перевернулись в саркофагах