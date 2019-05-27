Деми Роуз устроила съёмки на яхте, но сильно ошиблась с размером бикини

Красавица модель снова заставила своих поклонников приятно понервничать, выложив откровенные фото.

Деми отправилась в Испанию, на Балеарские острова, откуда передала фанатам очередной фотопривет. Девушка выложила несколько эффектных снимков, сделанных на яхте, где она отдыхала.

Модель не зря прозвали британской Ким Кардашьян. Достаточно посмотреть на её эффектные формы. Однако в этот раз сама Деми их, видимо, недооценила и надела бикини, которое ей явно не по размеру. Персиковый комплект оказался ей слишком мал, едва прикрывая самые пикантные места.

Поклонники тоже заметили неладное, о чём поспешили сообщить в комментариях. Однако это не помешало им отметить фото десятком тысяч лайков и множеством комплиментов любимой инста-блогерше.

Думаю, это бикини ей слишком мало ifeof888

Это у неё формы становятся больше или купальник с каждым разом всё меньше? nicholasgray15

Она идеальна, это понятно achelnan1

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