Деми Роуз устроила съёмки на яхте, но сильно ошиблась с размером бикини

Читайте также

Деми Роуз устроила съёмки на яхте, но сильно ошиблась с размером бикини

7906

Фото: instagram/demirosemawby

Красавица модель снова заставила своих поклонников приятно понервничать, выложив откровенные фото.

Деми отправилась в Испанию, на Балеарские острова, откуда передала фанатам очередной фотопривет. Девушка выложила несколько эффектных снимков, сделанных на яхте, где она отдыхала.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Модель не зря прозвали британской Ким Кардашьян. Достаточно посмотреть на её эффектные формы. Однако в этот раз сама Деми их, видимо, недооценила и надела бикини, которое ей явно не по размеру. Персиковый комплект оказался ей слишком мал, едва прикрывая самые пикантные места.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Поклонники тоже заметили неладное, о чём поспешили сообщить в комментариях. Однако это не помешало им отметить фото десятком тысяч лайков и множеством комплиментов любимой инста-блогерше.

<p>Фото: instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank"><strong>demirosemawby</strong></a></p>

Думаю, это бикини ей слишком мало

ifeof888

Это у неё формы становятся больше или купальник с каждым разом всё меньше?

nicholasgray15

Она идеальна, это понятно

achelnan1

Деми Роуз отметила 9 млн подписчиков в Instagram, показав, за что её так любят

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×