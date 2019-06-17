Деми Роуз вернулась к жарким съёмкам на следующий день, как не стало её мамы

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Фото © KPPictures.Co.UK

Мама 24-летней модели из Великобритании скончалась всего через восемь месяцев после смерти отца.

Деми Роуз вернулась к работе на следующий день после того, как её мама скончалась в возрасте 64 лет. Девушка приняла участие в рекламной фотосессии для модного бренда Oh Polly, надев неизменно маленький купальник, сообщает Daily Mail.

<p>Фото © KPPictures.Co.UK</p>

Несмотря на произошедшую трагедию, модель выглядела очень спокойной. Золотой купальник подчёркивал пышные формы, а макияж выделял красивые черты лица.

<p>Фото © KPPictures.Co.UK</p>

В социальных сетях Роуз поблагодарила своих подписчиков за поддержку. Мама девушки скончалась всего через восемь месяцев после того, как не стало её отца.

Я доверяю Вселенной. Я верю, что нахожусь в нужном месте в нужное время и иду в правильном направлении. Всё, через что сейчас прохожу, учит меня и готовит к будущему. Всё происходит так, как нужно

Деми Роуз

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