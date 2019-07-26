Деми Роуз выложила селфи с отдыха, но никто не обратил внимание на лицо

24-летняя британская модель сейчас отдыхает на Ибице, поэтому совершенно не удивительно, что девушка решила порадовать фанатов снимками в купальнике. Удивителен тут ракурс, на котором модель продемонстрировала всё самое лучшее.

Деми Роуз не устаёт напоминать поклонникам, почему её так любят и почему у неё столько контрактов с компаниями — производителями нижнего белья и купальников. На каждом фото девушка предстает в своём самом лучшем свете, демонстрируя шикарные формы и изящные изгибы. На такую девушку что ни надень — всё будет смотреться идеально.

Поэтому модель предпочитает надевать минимум — чтобы фанаты не отвлекались на мелочи, а концентрировались на главном. В этот раз в качестве главного выступила внушительная грудь девушки, пышность которой купальник еле выдерживал. Но, судя по возгласам в комментариях, мало кто остался недоволен.

Абсолютно потрясающая, слов нет Пользователь "Инстаграма"

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Бюстгальтер тут явно не справляется Пользователь "Инстаграма"

Деми Роуз раскрыла секрет своей фигуры, показав в доказательство фото в бикини