Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини

Известная 24-летняя британская модель всё продолжает радовать фанатов своими снимками из отпуска на Ибице. В этот раз девушка решила не дразнить поклонников и показать всё, что у неё есть.

Недавно Деми Роуз выложила новый снимок с балкона виллы, где она отдыхает вместе с друзьями. Девушка выбрала микроскопический купальник, который не смог скрыть её изящных изгибов. Модель вовсю наслаждалась солнышком, что и сподвигло её на такой совет под фото. Деми написала: "Держитесь рядом с теми, кто согревает вас, как солнечные лучи".

Комментаторы под снимком оценили и мудрость девушки, и её идеальную фигуру. Многие задались вопросом, где можно поймать модель без купальника. Ведь на всех фото нет ни единой полосы без загара, а это значит, что девушка часто отдыхает на солнце обнажённой.

Вокруг тебя всегда такая приятная аура. Оставайся всегда такой, Деми Пользователь "Инстаграма"

Не знаю, из-за солнца ли, но тут стало просто адски жарко🔥 Пользователь "Инстаграма"

Потрясающая, впрочем, как и всегда Пользователь "Инстаграма"

Деми Роуз выложила селфи с отдыха, но никто не обратил внимание на лицо