Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини

Недавно Деми Роуз выложила новый снимок с балкона виллы, где она отдыхает вместе с друзьями. Девушка выбрала микроскопический купальник, который не смог скрыть её изящных изгибов. Модель вовсю наслаждалась солнышком, что и сподвигло её на такой совет под фото. Деми написала: "Держитесь рядом с теми, кто согревает вас, как солнечные лучи".
Комментаторы под снимком оценили и мудрость девушки, и её идеальную фигуру. Многие задались вопросом, где можно поймать модель без купальника. Ведь на всех фото нет ни единой полосы без загара, а это значит, что девушка часто отдыхает на солнце обнажённой.
Вокруг тебя всегда такая приятная аура. Оставайся всегда такой, Деми
Пользователь "Инстаграма"
Не знаю, из-за солнца ли, но тут стало просто адски жарко🔥
Пользователь "Инстаграма"
Потрясающая, впрочем, как и всегда
Пользователь "Инстаграма"
Деми Роуз выложила селфи с отдыха, но никто не обратил внимание на лицо