Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини

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Фото © Instagram/demirosemawby

Известная 24-летняя британская модель всё продолжает радовать фанатов своими снимками из отпуска на Ибице. В этот раз девушка решила не дразнить поклонников и показать всё, что у неё есть.

Недавно Деми Роуз выложила новый снимок с балкона виллы, где она отдыхает вместе с друзьями. Девушка выбрала микроскопический купальник, который не смог скрыть её изящных изгибов. Модель вовсю наслаждалась солнышком, что и сподвигло её на такой совет под фото. Деми написала: "Держитесь рядом с теми, кто согревает вас, как солнечные лучи".

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank">demirosemawby</a></p>

Комментаторы под снимком оценили и мудрость девушки, и её идеальную фигуру. Многие задались вопросом, где можно поймать модель без купальника. Ведь на всех фото нет ни единой полосы без загара, а это значит, что девушка часто отдыхает на солнце обнажённой.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/demirosemawby/" target="_blank">demirosemawby</a></p>

Вокруг тебя всегда такая приятная аура. Оставайся всегда такой, Деми

Пользователь "Инстаграма"

Не знаю, из-за солнца ли, но тут стало просто адски жарко🔥

Пользователь "Инстаграма"

Потрясающая, впрочем, как и всегда

Пользователь "Инстаграма"

Деми Роуз выложила селфи с отдыха, но никто не обратил внимание на лицо

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