Деми Роуз доказала фанатам, кто тут самый красивый, выложив фото в бикини

Популярная 24-летняя британская модель снова выложила снимок, мимо которого не смогли пройти не только фанаты девушки, но и простые смертные.

Деми Роуз взяла за хорошую привычку подкидывать своим подписчикам пищу для размышлений и мечтаний. В этот раз девушка просто продемонстрировала новую модель купальника, но взгляды всех пользователей "Инстаграма" были прикованы отнюдь не к мало что прикрывавшим полоскам ткани.

Волосы Деми решила заплести, чтобы те не отвлекали поклонников от самого главного. Новое фото модель кокетливо подписала: "Свет мой зеркальце, скажи..." Таким образом девушка решила добиться от подписчиков волны комплиментов, которая последовала незамедлительно.

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