Деми Роуз доказала фанатам, кто тут самый красивый, выложив фото в бикини

23

Фото © Instagram/demirosemawby

Популярная 24-летняя британская модель снова выложила снимок, мимо которого не смогли пройти не только фанаты девушки, но и простые смертные.

Деми Роуз взяла за хорошую привычку подкидывать своим подписчикам пищу для размышлений и мечтаний. В этот раз девушка просто продемонстрировала новую модель купальника, но взгляды всех пользователей "Инстаграма" были прикованы отнюдь не к мало что прикрывавшим полоскам ткани.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0wNwCDgXUb/" target="_blank">demirosemawby</a></p>

Волосы Деми решила заплести, чтобы те не отвлекали поклонников от самого главного. Новое фото модель кокетливо подписала: "Свет мой зеркальце, скажи..." Таким образом девушка решила добиться от подписчиков волны комплиментов, которая последовала незамедлительно.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/B0wNwCDgXUb/" target="_blank">demirosemawby</a></p>

Да блин, как получить такое же тело, как у тебя((

audreyhaire

Ты на свете всех милее, инфа соточка

anthonysharon97

Я в жизни больше не куплю булочки с корицей! Лучший мотиватор

shannenlea13

Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×