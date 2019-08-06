Деми Роуз доказала фанатам, кто тут самый красивый, выложив фото в бикини

Деми Роуз взяла за хорошую привычку подкидывать своим подписчикам пищу для размышлений и мечтаний. В этот раз девушка просто продемонстрировала новую модель купальника, но взгляды всех пользователей "Инстаграма" были прикованы отнюдь не к мало что прикрывавшим полоскам ткани.
Волосы Деми решила заплести, чтобы те не отвлекали поклонников от самого главного. Новое фото модель кокетливо подписала: "Свет мой зеркальце, скажи..." Таким образом девушка решила добиться от подписчиков волны комплиментов, которая последовала незамедлительно.
Да блин, как получить такое же тело, как у тебя((
audreyhaire
Ты на свете всех милее, инфа соточка
anthonysharon97
Я в жизни больше не куплю булочки с корицей! Лучший мотиватор
shannenlea13
Деми Роуз дала своим фанатам ценный совет, надев для этого едва заметное бикини