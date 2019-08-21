Деми Роуз отбросила стеснительность, выбрав для себя самое подходящее бикини

Не успела Деми Роуз вернуться из отпуска на Бали, как принялась с невероятной скоростью выкладывать фото новых проектов одно за другим. Недавно 24-летняя модель поделилась с подписчиками снимками в купальнике, в котором преданные фанаты опознали бренд Oh Polly.
С ним Деми сотрудничает давно и плотно, ведь бренд специализируется на фигуристых девушках. Золотое бикини подчеркнуло загар модели, а насыщенный макияж добавил красок и сходства с египетскими царицами. Фото девушка подписывать не стала, кокетливо добавив искры и сердечко.
Подписчики полностью согласились с таким определением, заметив, что их любимая Деми сияет как солнце.
Золотая девочка😍🧡
loan_love_
Из-за таких фото мне нужно осторожнее запускать "Инстаграм" в общественном месте
henryseven16
Богиня, настоящая богиня!
countryguy_matt
Любовь Деми Роуз к золотому цвету трудно не заметить. К тому же этот оттенок удивительно ей подходит, поэтому многие бренды, подбирая образ для фотосессий, часто прибегают к золотой палитре.
Деми Роуз вернулась с отдыха, сменив откровенные купальники на кружевное бельё