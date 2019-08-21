Деми Роуз отбросила стеснительность, выбрав для себя самое подходящее бикини

В этот раз популярная британская модель предстала в виде не то древней богини, не то статуэтки из драгоценного металла.

Не успела Деми Роуз вернуться из отпуска на Бали, как принялась с невероятной скоростью выкладывать фото новых проектов одно за другим. Недавно 24-летняя модель поделилась с подписчиками снимками в купальнике, в котором преданные фанаты опознали бренд Oh Polly.

С ним Деми сотрудничает давно и плотно, ведь бренд специализируется на фигуристых девушках. Золотое бикини подчеркнуло загар модели, а насыщенный макияж добавил красок и сходства с египетскими царицами. Фото девушка подписывать не стала, кокетливо добавив искры и сердечко.

Подписчики полностью согласились с таким определением, заметив, что их любимая Деми сияет как солнце.

Золотая девочка😍🧡 loan_love_

Из-за таких фото мне нужно осторожнее запускать "Инстаграм" в общественном месте henryseven16

Богиня, настоящая богиня! countryguy_matt

Любовь Деми Роуз к золотому цвету трудно не заметить. К тому же этот оттенок удивительно ей подходит, поэтому многие бренды, подбирая образ для фотосессий, часто прибегают к золотой палитре.

Деми Роуз вернулась с отдыха, сменив откровенные купальники на кружевное бельё