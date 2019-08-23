Деми Роуз украсила собой невероятный пейзаж, надев для этого минимум одежды

Несмотря на то что сейчас 24-летняя британская модель вернулась в Штаты, она продолжает выкладывать снимки из своего отпуска на Бали.

Судя по опубликованным фото, отдых Деми удался на славу. В этот раз девушка предстала в мини-бикини, сделанном под змеиную кожу, и показала бамбуковый домик, где с гамака открывается прекрасный вид на балийские леса. Но и в гамаке оказался вид не хуже, по крайней мере, если верить комментариям пользователей Сети.

Если ты Джейн, то можно я буду твоим Тарзаном? johnthompson200888

Богиня! kaylinbaer

Спасибо вам большое, что привлекаете внимание к пожарам в Амазонии. Надеюсь, что и другие инфлюенсеры это подхватят mineymotiv

Сейчас соцсети гудят из-за горящих лесов у реки Амазонки, и люди со всего мира с волнением следят за происходящим. В сториз Деми опубликовала рисунок с Землёй и подписью: "У нас нет запасной планеты". Поэтому поклонники модели решили, что и последние фото Деми призывают беречь природу. Ведь не зря сама девушка занимает на них не самую главную позицию, что для неё большая редкость.

Но, не желая омрачать и без того печальную атмосферу, Деми опубликовала красочные фото, подписав одно из них так: "Всю бы жизнь провела здесь. Бали похитил моё сердечко". Так что теперь фанаты ждут от модели ещё больше снимков из закончившегося отпуска.

Деми Роуз отбросила стеснительность, выбрав для себя самое подходящее бикини