Деми Роуз ушла из соцсетей, оставив прощальное фото самой выдающейся части тела

Каждое появление в Сети популярной 24-летней модели поклонники ждут как праздника. Поэтому известие о том, что она собирается пропасть на время, всех расстроило сверх меры.

Деми Роуз всё продолжает радовать фанатов снимками из уже закончившегося отпуска на Бали, но в этот раз она не дождалась привычной волны восхвалений. На фото девушка позирует на краю бассейна, откуда открывается прекрасный вид на балийские леса. Модель повернулась к камере самой выдающейся частью тела, отвлекая поклонников от всяких забот.

Но сейчас этот фокус не удался, ведь под фото Деми написала следующее: "Пропадаю на неделю из всех сетей. Если увидите меня на фестивале, то не бойтесь подойти". Всё дело в том, что девушка собралась на фестиваль Burning Man, который проходит в Неваде, США, и длится восемь дней.

Нет, нет, нет, не делай этого-о-о-о benkirby24

Ну, блин😩 real100xpre

Боже мой, Деми, за что😭 colincremens_4

Хоть арт-фестиваль и проходит в пустыне, поклонники стараются верить, что их кумир найдёт время и — самое главное — связь, чтобы выкладывать фото из поездки.

Деми Роуз украсила собой невероятный пейзаж, надев для этого минимум одежды